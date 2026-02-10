Κεραμέως για τα προγράμματα κατάρτισης: «Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση» – Τι είπε για την έρευνα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η εισαγγελική έρευνα που αφορά στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ δεν σχετίζεται με τη συνεργασία που έχουν διαχρονικά οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε θέματα κατάρτισης με την πολιτεία.

«Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση. Εξηγούμαι. Δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η συνεργασία που έχει η πολιτεία διαχρονικά με εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Μία θα έλεγα συνεργασία την οποία την ενθαρρύνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη με κανονισμό από το 2013, σε όλα τα ΕΣΠΑ. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, η συνεργασία της πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους, με τη ΓΣΕΕ, με την ΓΣΕΒΕΕ, με τον ΣΕΒ, με το ΣΕΤΕ και ούτω καθ’ εξής. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι άπαξ και υπάρχει μία τέτοια συνεργασία, ένα τέτοιο πρόγραμμα ας πούμε κατάρτισης, τι χρήση κάνει ο φορέας αυτός και τα φυσικά πρόσωπα από πίσω. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χύνεται άπλετο φως, εξ ου και αυτές οι έρευνες».

Όπως εξήγησε η υπουργός, το 2021 και το 2022 εντάχθηκαν μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με προθεσμία υλοποίησης το τέλος του 2023, εντός της οποίας όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν τα έργα και το ελληνικό δημόσιο είχε αναλάβει νομικές δεσμεύσεις. Προκειμένου να μην υπάρξουν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου, έπρεπε αυτά τα προγράμματα να παραταθούν.

«Πως παρατείνονται; Πας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πήγε η τότε ηγεσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας την παράταση των προγραμμάτων αυτών και σωστά έκανε γιατί; Για να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου, και προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσα από πόρους ΕΣΠΑ» αποσαφήνισε η κα Κεραμέως.

Πρόσθεσε δε ότι παράλληλα, και εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων είχε ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία συμφωνήθηκε μέρος των προγραμμάτων αυτών να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και τα υπόλοιπα να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

«Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης μια πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία που κατέληξε αυτή η διαπραγμάτευση; Ότι ένα μέρος των προγραμμάτων αυτών, περίπου 14 – 15, θα πήγαιναν μέσω ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα περίπου 7, εν τέλει 4, θα πήγαιναν μέσω εθνικών πόρων» δήλωσε η κα Κεραμέως.

Παράλληλα, η υπουργός παρέθεσε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2024, πριν ακόμα η ίδια αναλάβει τα υπουργικά της καθήκοντα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία δινόταν οδηγία μεταφοράς 15 εκ των προγραμμάτων αυτών στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και για τα υπόλοιπα αναφερόταν η δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών πόρων.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, εγώ πήγα στο Υπουργείο το καλοκαίρι του 2024, έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε λοιπόν; Το πρώτο που έγινε είναι ότι μεταφέρθηκαν αυτά τα 14 προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Να λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια χαρά θέλει αυτά τα προγράμματα και τα ενθαρρύνει και ζητάει τη σύμπραξη αν θέλετε πολιτείας και εθνικών κοινωνικών εταίρων. Εν συνεχεία, το Υπουργείο Οικονομικών νομοθετεί στη Βουλή μια διάταξη που τι λέει; Όσα έργα δεν έχουν πάει μέσω ΕΣΠΑ, αλλά υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, πάνε στους εθνικούς πόρους». «Νομοθετείται λοιπόν αυτή η διάταξη, σημειωτέον επειδή ακούω πολλά για αυτή τη διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, τι ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή; ΣΥΡΙΖΑ παρών, ΠΑΣΟΚ παρών, Νέα Αριστερά παρών. Δεν ήταν τόσο φοβερή η διάταξη… Άλλωστε γίνεται διαρκώς. Γιατί ψήφισαν παρών; Γιατί διαρκώς αυτό είναι μια πάγια πρακτική».

«Εδώ πέρα ξέρετε, κύριε Ευαγγελάτο, γιατί μιλάω για πλήρη διαστρέβλωση; Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή να απολογούμαστε για ποιο πράγμα; Ένα, για το ότι συνάπτονται συμφωνίες με θεσμικούς εταίρους. Δύο, διότι ακολουθούμε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία, διότι νομοθετούμε σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Άρα, για να ολοκληρώσω αυτό, αν μου επιτρέπετε, ό,τι έγινε, έγινε σύμφωνα με το εθνικό και με το ενωσιακό δίκαιο, έγινε για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον της χώρας και της πατρίδας μας συνολικά, να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις και να μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση αυτών των έργων» υπογράμμισε η Υπουργός.

Ταυτόχρονα, η κα Κεραμέως υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών για ενίσχυση των εργαζομένων στη χώρα, καθώς, όπως είπε συνέβαλαν στο να επιτευχθεί η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 ετών και να αποκτήσει η χώρα 560.000 περισσότερους εργαζόμενους από εκείνους που είχε το 2019.

«Συνολικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη που έχει υπάρξει τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γαλλία. Έχει χαμηλότερη ανεργία από την Γαλλία. Είμαστε στο 7,5% ενώ το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα είναι 7,3%. Και αυτό από πίσω κρύβει αριθμούς. Κρύβει σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους που πλέον είναι με πλήρη απασχόληση. Ξέρετε πόσο ήταν αυτό το νούμερο πριν; Κάτω από 7 στους 10».

Κληθείσα να σχολιάσει τις υπόνοιες που έχουν διατυπωθεί περί δήθεν μαλακής στάσης του πρόεδρου της ΓΣΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση, τις απέρριψε υπενθυμίζοντας ότι «η ΓΣΕΕ έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις εκεί, όλες. Αυτοί που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά. Ξέρετε τι ψήφισαν όλες αυτές οι παρατάξεις; Όλες ψήφισαν ναι. Όλες. Η απόφαση της ΓΣΕΕ για υπογραφή της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας ήταν ομόφωνη. Και είναι λογικό να είναι ομόφωνη. Να σας πω γιατί είναι λογικό; Γιατί αυτή η συμφωνία έδωσε κάτι ιστορικό στους εργαζόμενους. Έδωσε την μετενέργεια. Είναι ένα ζητούμενο δεκαετιών. Τι θα πει μετενέργεια; Έχω μία συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι όροι αυτής της συλλογικής σύμβασης να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της σύμβασης μέχρι να συναφθεί νέα. Γιατί το ζητάνε αυτό οι εργαζόμενοι εδώ και δεκαετίες, από τα μνημόνια; Γιατί; Γιατί αυξάνει πάρα πολύ την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Αυτό από μόνο του είναι τεράστιο κέρδος. Δεύτερο τεράστιο κέρδος. Η δυνατότητα να συνάπτονται πιο εύκολα συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να επεκτείνονται, να προστατεύουν περισσότερους εργαζομένους. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική» είπε.

Όπως επεσήμανε η υπουργός το θέμα θα πρέπει να μπει στην σωστή του διάσταση καθώς η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία είναι μεταξύ των θεσμικών εταίρων, δηλαδή της Πολιτείας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. «Ας το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο, από την άλλη όμως έχουμε εδώ μία ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία».

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στην πρωτοφανή συμφωνία των κοινωνικών εταίρων στην Βουλή.

«Είναι δυνατόν σε αυτή τη συμφωνία να συμφωνούν όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία να τη θέλει γιατί θέλουν όλοι περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται και να λέει μπράβο η Ελλάδα πηγή έμπνευσης, και η αντιπολίτευση να μην λέει τίποτα;», διερωτήθηκε η Υπουργός.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα που θα επιφέρει η κύρωση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από τη Βουλή, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να συνάπτονται πιο εύκολα συλλογικές συμβάσεις, να προστατεύονται περισσότεροι εργαζόμενοι και μάλιστα ακόμα και μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όπως τόνισε η υπουργός, το μεγαλύτερο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. «Οι συλλογικές συμβάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αύξηση μισθών».