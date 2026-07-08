Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

Την παραίτηση της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε η Κατερίνα Νοτοπούλου την Τετάρτη 8/7.

Μάλιστα, η ίδια φαίνεται πως έχει ενημερώσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο για την απόφαση της, ενώ έχει στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής.

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Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η Κατερίνα Νοτοπούλου θα παραχωρήσει την έδρα της, με πρώτο επιλαχόντα για να πάρει τη θέση της να είναι ο Γιάννης Αμανατίδης.