Νοτοπούλου: «Δεν ζήτησα να μπει το όνομα μου σε δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ» – Η βουλευτής στέλνει εξώδικο στα ΜΜΕ

Η Κατερίνα Νοτοπούλου προχώρησε τη Δευτέρα (15/06) στη διάψευση δημοσιευμάτων που την εμφάνιζαν να έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί το όνομα της σε δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωση της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα αποστείλει εξώδικο προς τα μέσα που αναπαρήγαγαν τους σχετικούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδή» δημοσιεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζει η κ. Νοτοπούλου, ουδέποτε απευθύνθηκε σε δημοσκοπική εταιρεία, ούτε επιδίωξε να παρέμβει σε δημοσκοπήσεις που αφορούσαν άλλο πολιτικό φορέα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα «κατασκευή χωρίς την παραμικρή αλήθεια», ενώ με το εξώδικο ζητά, όπως αναφέρει, την άμεση ανάκληση και την αποκατάσταση της αλήθειας.

«Τα δημοσιεύματα είναι απολύτως ψευδή»

Η κ. Νοτοπούλου στην ανάρτηση της αναφέρει ότι «με έκπληξη» πληροφορήθηκε για τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία φερόταν να έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί το όνομά της σε έρευνα για το ΠΑΣΟΚ. «Τα δημοσιεύματα αυτά είναι απολύτως ψευδή και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», σημειώνει.

Μάλιστα επισημαίνει ότι η διακίνηση ψευδών πληροφοριών και η υιοθέτηση «ανυπόστατων πληροφοριών» χωρίς διασταύρωση «δεν συνιστούν δημοσιογραφία», αλλά, όπως αναφέρει, «συνειδητή αναπαραγωγή συκοφαντικών ισχυρισμών». Προσθέτει δε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν την «προσωπική, πολιτική και θεσμική» της υπόσταση.

Προαναγγελία για την αποστολή εξώδικης δήλωσης

Την αποστολή εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης προαναγγέλλει η βουλευτής, με την οποία θα ζητά την ανάκληση των δημοσιευμάτων, την αποκατάσταση της αλήθειας και την παύση κάθε αναπαραγωγής των συγκεκριμένων ισχυρισμών. Παράλληλα, επιφυλάσσεται, όπως σημειώνει, για κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής της.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Κατερίνα Νοτοπούλου υπογραμμίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να διεξάγεται «με όρους αλήθειας, διαφάνειας και σεβασμού στους θεσμούς». «Οι λογικές και οι πρακτικές των πολιτικών παζαριών και της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής ζωής ταιριάζουν στους συντάκτες και τους πληροφοριοδότες τέτοιων αναληθών δημοσιευμάτων», αναφέρει, καταλήγοντας: «Συνεχίζουμε τη δουλειά».