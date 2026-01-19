Αγρότες: Στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των “σκληρών” μπλόκων για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Απ’ έξω ο Ανεστίδης

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 19/1 οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι.

Στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθούν 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και έξι παρατηρητές, οι οποίοι θα θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σημειώενται ότι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος όμως είχε κοπεί από την κυβέρνηση, μετά τη χυδαία σχόλια που είχε κάνει εναντίον του πρωθυπουργού. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου.

Οι βασικοί άξονες των 14 αιτημάτων, που εγκρίθηκαν στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου, αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με έμφαση στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για φυσικούς κινδύνους και νόσους, καθώς και τις επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στην κτηνοτροφία, με αιχμή το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή 18/1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτησή του με τον εβδομαδιαίο απολογισμό, έκανε αναφορά στη σημερινή συνάντηση. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον παροχές και δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα μήνυμα που η κυβέρνηση εκπέμπει από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Οι ανακοινώσεις συνοδεύθηκαν με τη δήλωση ότι «αυτά είναι και δεν υπάρχουν άλλα».

Όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός: «Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Οι 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές που συναντούν τον πρωθυπουργό:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτρόφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (κλάδος αλιείας), ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα, όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.