Κασσελάκης: Πρότεινε να μετονομαστεί το κόμμα του σε “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

Ξεκίνησαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, με τον πρόεδρό του Στέφανο Κασσελάκη να πραγματοποιεί ομιλία την πρώτη ημέρα και επικεντρώνεται σε «6 καθαρές λύσεις», δίνοντας έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη στεγαστική κρίση, τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, πρότεινε το κόμμα να μετονομαστεί σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», λέγοντας πως «το κόμμα μας δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σε κανένα εκλογικό σενάριο και σε καμία εκλογική φάση, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, τόνισε: «δεν θα συμμετάσχουμε ούτε σε κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, αναφέροντας πως «δεν χρειαζόμαστε άλλη ανακύκλωση προσώπων. Ούτε δεξιά της ανισότητας. Ούτε κέντρο της αδράνειας. Ούτε αριστερά της νοσταλγίας».

Όπως είπε: «μια νέα δημοκρατική παράταξη που αξίζει στον ελληνικό λαό χρειάζεται να έχει και το όνομα που της αντιστοιχεί, δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας», προτείνοντας το κόμμα να ονομαστεί «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». «Εμπνεόμαστε από τον Ούλοφ Πάλμε, από τον Μπέρνι Σάντερς, από τον Μπαράκ Ομπάμα, από τη μεγάλη οικογένεια των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο», συνέχισε.

Οι 6 «καθαρές λύσεις»

Ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για ένα «πακέτο επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει 6 καθαρές λύσεις:

Τριετές πάγωμα αυξήσεων στις υφιστάμενες μισθώσεις στα ενοίκια – κανάλι πωλήσεων που μπορεί να γλιτώνει 180 ευρώ τον μήνα σε κάθε νοικοκυριό.

Δημόσια οδοντιατρική φροντίδα.

Δωρεάν 100 κιλοβατώρες τον μήνα ανά άτομο.

Τριετές πάγωμα στα ενοίκια και αύξηση προσφοράς.

Πράσινο κοινωνικό εισιτήριο στην Αττική – 1 ευρώ την ημέρα με απεριόριστες διαδρομές, 200–300 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Δωρεάν παιδεία από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι το Πανεπιστήμιο – δωρεάν στέγαση φοιτητών, ολοήμερα σχολεία αντί για φροντιστήρια.

Ο ίδιος τόνισε ότι «όλα αυτά αρχίζουν από την επάρκεια τώρα για όλους», λέγοντας πως «δεν είναι κανονικότητα το να αγχώνεσαι για το σούπερ μάρκετ και τα δόντια σου. Όπου υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, θα το καλύψουμε με τους τρόπους που σας παρουσίασα στη ΔΕΘ, από τράπεζες και servicers, 1,1 δισ. ευρώ τον χρόνο», τόνισε και έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές «σε όλη αυτή τη συζήτηση περί κυβερνητικών συνεργασιών».

Πρώτον, το κράτος δικαίου: «τεράστιες τομές στη Δικαιοσύνη, τέλος σε όλες τις ασυλίες βουλευτών και υπουργών».

Δεύτερον, τα δικαιώματα: «δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, δεν πνίγουμε μετανάστες, δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει, παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή, με πρώτους τους ΑμεΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτη κόκκινη γραμμή, το πακέτο επάρκειας: «δεν θα συμβιβαστούμε στο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια».

«Δεν θέλω να συμβιβαστούμε, δεν πάμε απλά για να μπούμε στη Βουλή, πάμε για να συγκρουστούμε και να αλλάξουμε το μέλλον αυτού του τόπου», είπε, ζητώντας καταστατικές αλλαγές. «Λίγες προσωπικές φιλοδοξίες και αγκυλώσεις χάλασαν το κλίμα για τους πολλούς» συνέχισε και τόνισε ότι «πρέπει το κόμμα μας να λειτουργήσει σωστά για να πετύχει». «Δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με θηρία, αν έχουμε συγκρούσεις μέσα μας». Για αυτό «προτείνω την απλοποίηση και την αποκέντρωση της κομματικής δομής», καθώς και την απόδοση της ευθύνης της προεκλογικής εκστρατείας στις Δημοτικές Οργανώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς το πακέτο επάρκειας, «θα έχετε μαζί σας μια διαδραστική ιστοσελίδα και εφαρμογή, το “Stop Ακρίβεια”, θα κάνουμε καταγγελίες», σημείωσε ο κ. Κασσελάκης, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενώ τόνισε πως «υπάρχει εναλλακτική, το “Μητσοτάκης ή χάος” είναι εκβιασμός και στον εκβιασμό λέμε όχι».