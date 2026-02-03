Κασσελάκης για Καρυστιανού: “Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε – Δεν έχει ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα”

Για πιθανή συνεργασία με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Η κυρία Καρυστιανού δεν προέρχεται από σύστημα κομματικών στρατών και εργολαβιών, των κομματικών χρεών, και όπως κι εγώ έχουμε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε ευκαιρία. Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Δεν έχει κάποια ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα».

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως οι αμβλώσεις «δεν είναι διαπραγματεύσιμα» για το Κίνημα Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «στα ζητήματα του κράτους δικαίου συμπλέουμε».

Ο κ. Κασσελάκης επικαλέστηκε ακόμη ως παράδειγμα την Ολλανδία, σημειώνοντας ότι σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας από κόμματα με διαφορετικές αφετηρίες που συμφώνησαν σε συγκεκριμένες πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι «το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο από εδώ και πέρα, γιατί ο κόσμος είναι πολύπλοκος και πλουραλιστικός».

Επαναλαμβάνοντας ότι «μετεκλογικά συνεργαζόμαστε βάσει θέσεων», ο Στέφανος Κασσελάκης προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματός του «θα το παρουσιάσω αυτό και θα αναφερθώ ξεκάθαρα σε πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας».