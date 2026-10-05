Καρυστιανού: “Πολύ πιθανή η αυτοδυναμία – Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή”

Για τις επερχόμενες εκλογές μίλησε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, δηλώνοντας ότι θεωρεί την αυτοδυναμία «πολύ πιθανή».

Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια η κ. Καρυστιανού, μιλώντας το MEGA, είπε: «Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι».

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Και ανέφερε σε άλλο σημείο: «Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».

«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε», πρόσθεσε σε άλλο σημείο αναφορικά με το με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί.

Για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά, απάντησε:

«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.

“Οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες”

Σε ερώτηση που της έγινε για το πού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα το πρόγραμμα του κόμματος, απάντησε: «Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».

Μάλιστα, όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, σημείωσε:

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«Ήταν αίτημα της κοινωνίας. Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία να μη διορίζει δικαστική. Μιλάμε για κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».



Για τον Τριαντόπουλο

Για το εάν αισθάνεται δικαίωση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, σημείωσε:

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«Όχι, είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς για ένα αδίκημα. Και αυτό; Της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον τόπο, στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει και θα πει “τώρα κάνω εγώ κουμάντο”; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία. Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».

Όσον αφορά τον έλεγχο του ιατρείου της και το μηχάνημα βιοανάδρασης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «δεν είναι επεμβατικό μηχάνημα, δεν έχει επικινδυνότητα», ενώ σημείωσε πως δέχεται «άδικη στοχοποίηση». «Λυπάμαι, αλλά αισθάνομαι ότι στοχοποιήθηκα και από την κυρία Παγώνη», πρόσθεσε.