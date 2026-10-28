Καρυστιανού: “Αρνήθηκαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου”

Την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, κατήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, με βίντεο σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του έγινε με παράκαμψη της νομοθεσίας.

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«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι είχε ζητήσει εγγράφως, ως εκπρόσωπος του κινήματός της, να καταθέσει στεφάνι στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και όσους πολέμησαν.

Όπως είπε, «Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε την απόφαση «άρνηση της ντροπής», τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά όλους τους πολίτες και τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

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«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», δήλωσε.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να τη χάσουν και να λογοδοτήσουν.

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«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, κάλεσε τους πολίτες να πουν το δικό τους «Όχι» στη διαφθορά, την παρανομία και την ασυδοσία, με στόχο, όπως είπε, την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.

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Η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του κόμματος, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Εσωτερικών απέρριψαν το αίτημα που είχε υποβληθεί στις 13 Οκτωβρίου, με κοινοποίηση και στον Δήμο Αθηναίων, για κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κατά την ανακοίνωση, η απόρριψη βασίστηκε στην αναλογική εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 76632/20.10.2021, σύμφωνα με την οποία «περιοριστικά μπορούν να καταθέσουν στεφάνι εκπρόσωποι φορέα που ρητά ανήκει στα αναγνωριζόμενα από τον κανονισμό της Βουλής κόμματα και τα κόμματα που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Γίνεται επίσης αναφορά στην εγκύκλιο 54384/29.09.2026 του υπουργείου Εσωτερικών.

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Αντίστοιχη απόρριψη, σύμφωνα με το κόμμα, υπήρξε και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία είχε παραπέμψει το αίτημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» χαρακτηρίζει τις αποφάσεις στοχευμένες και προσχηματικές, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προσπάθεια παρεμπόδισης της δράσης της.

Το κόμμα επικαλείται την εγκύκλιο 55041/05.10.2026 του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, όπως αναφέρει, προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων στην κατάθεση στεφάνων χωρίς διάκριση. Υποστηρίζει ακόμη ότι η υπουργική απόφαση του 2021, η οποία περιλαμβάνει 109 κατηγορίες φορέων, αφορά αποκλειστικά τη σειρά προβαδίσματος.

Με την ανακοίνωσή του ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλέσουν τις απορρίψεις, να συμπεριλάβουν εκπρόσωπο του κινήματος στις εκδηλώσεις και να γνωστοποιήσουν τη σειρά και την ώρα κατάθεσης στεφάνου.

Τέλος, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της ότι όλα θα βρίσκονται στο φως.