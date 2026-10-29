Καρυστιανού: Κατέθεσε μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου – “Δεν μας άφησαν να τιμήσουμε το “Όχι””

Στην κατάθεση στεφάνου, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προχώρησε μόνη της η Μαρία Καρυστιανού, μετά την καταγγελία ότι δεν της επετράπη να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», βρέθηκε στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τίμησε την εθνική επέτειο, κάνοντας, παράλληλα, λόγο για αποκλεισμό της από τις επίσημες εκδηλώσεις.

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«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε.

Η ίδια επέλεξε τελικά να πραγματοποιήσει ξεχωριστή κατάθεση στεφάνου στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε άλλη ανάρτησή της στο Facebook, είχε υποβάλει γραπτό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, ζητώντας να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος του πολιτικού της φορέα.

Όπως κατήγγειλε, το αίτημα απορρίφθηκε, με την ίδια να υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νομοθεσία.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας “όχι” στη διαφθορά, στην παρανομία και στην ασυδοσία, για να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία». Η Μαρία Καρυστιανού ολοκλήρωσε το μήνυμά της με κάλεσμα προς τους πολίτες, χρησιμοποιώντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ως αφορμή για να μιλήσει για τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

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«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», ανέφερε.