Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: “Δεν μπορείς να βαφτίζεις θερμή υποδοχή μία εθνική ήττα”

Σε νέα δήλωση για τα ελληνοτουρκικά προέβη η Μαρία Καρυστιανού, μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού με ανάρτησή της στο facebook είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που: Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο, κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες, προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα», εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές».

«Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν», συμπλήρωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού:

Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες

-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:

αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα.