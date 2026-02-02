Καμμένος για Καρυστιανού: “Έχει ανέβει σε ένα κύμα – Να μην μπαίνει σε χωράφια που δεν τα ξέρει”

Για την Μαρία Καρυστιανού και την ενασχόλησή της με την πολιτική μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο OPEN ο Πάνος Καμμένος.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού και το κόμμα που θα δημιουργήσει είπε ότι η εμπλοκή της σε άγνωστα πεδία μπορεί να της δημιουργήσει πρόβλημα μετά τις πρώτες εκλογές, ενώ σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ο ρόλος της στη Δικαιοσύνη θα μπορούσε να είναι ωφέλιμος.



«Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή έχει ανέβει σε ένα κύμα. Έχει μπροστά της εκλογές που θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν το κύμα θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, γιατί πιστεύω ότι ο πολίτης που ψηφίζει πολύ πιο χαλαρά την πρώτη Κυριακή… Δεν μπορώ να πω από τώρα ούτε μπορώ να πω για ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στις δεύτερες εκλογές, επειδή η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση και δεν πρέπει να χάσει το τρένο της μετατροπής σε ενεργειακό κέντρο και του ρόλου της που έχει με το Ισραήλ στη Μεσόγειο, εκεί θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις τέτοιες με καθαρό πολιτικό πρόγραμμα που θα αλλάξουν εντελώς.

Εγώ την κ. Καρυστιανού θα την εμπιστευόμουν πάρα πολύ να ασχοληθεί με τα θέματα της δικαιοσύνης. Το να παρασύρετε και να μπαίνει σε χωράφια που δεν τα ξέρει, θεωρώ ότι αυτό θα της δημιουργήσει πρόβλημα για μετά την πρώτη εκλογή. Σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, όταν το γνωρίζει, σε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και θέλει δικαιοσύνη, στον τομέα αυτό πιστεύω θα είναι προς όφελος οποιασδήποτε κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη δήλωση της κ. Καρυστιανού που είχε κάνει για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία, είπε: «Αυτό που θα έλεγα στην κ. Καρυστιανού είναι οι δηλώσεις που έχουν να κάνουν με εθνικά θέματα ή με θέματα που είναι ευαίσθητα, θα πρέπει να είναι όχι τόσο μακροσκελείς και καλύτερα να χρησιμοποιούνται οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για αυτές τις δουλειές» είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την αναθεώρηση του συντάγματος

Αναφερόμενος στην Συνταγματική Αναθεώρηση και το άρθρο 86, δήλωσε ότι είναι ώριμο να ψηφιστεί και εξέφρασε την εκτίμηση πως μπορεί να συγκεντρώσει έως και 200 ψήφους, υποστηρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως θα υπάρξει πολιτική δύναμη που θα το καταψηφίσει. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημείωσε ότι το ζήτημα έχει γίνει κατανοητό και ότι το σχετικό άρθρο πρέπει να προχωρήσει.

Όσον αφορά την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τάχθηκε υπέρ, ενώ για τη Δικαιοσύνη ανέφερε πως είναι θεμιτό οι δικαστές να ορίζουν οι ίδιοι τα όργανά τους.

Στο θέμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν «αιώνιοι πρόεδροι», προτείνοντας ακόμη και συζήτηση για περιορισμό θητειών του απλού βουλευτή, με στόχο την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Ο πρώην υπουργός μίλησε επίσης και για τις επόμενες εκλογές και εκτίμησε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, προβλέποντας κύμα αντίδρασης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική γραμμή και ενιαία στάση.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον πρώτο γύρο εκλογών, αλλά στον δεύτερο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ομπρέλα για μικρότερα κόμματα της Αριστεράς.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι έχει το παιχνίδι στα χέρια του, σημειώνοντας πως υπάρχουν στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που αδικούνται, ενώ προέβλεψε μετεκλογικές συγκλίσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε ότι τη βλέπει θετικά, σημειώνοντας πως κάνει καλή δουλειά αλλά χρειάζεται σαφή πολιτική κατάληξη. Τέλος, χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά ως «σύμβολο προδοσίας για τον κόσμο της Δεξιάς».

Η αναφορά στα ελληνοτουρκικά

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την παράνομη NAVTEX της Τουρκίας. Αρχικά χαρακτήρισε τη NAVTEX παράνομη, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Δήλωσε ότι δεν θεωρεί σκόπιμη συνάντηση Μητσοτάκη με την Τουρκία αυτή την περίοδο και όσο συνεχίζονται οι απειλές και οι προκλήσεις, όπως το casus belli και η NAVTEX.

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ και την Τουρκία, χαρακτήρισε επικίνδυνο τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για πολιτική «λιωσίματος των μειονοτήτων» από την Άγκυρα.

«Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία είναι επικίνδυνος. Έχουμε μια Τουρκία σε ένα πρόγραμμα “λιώσιμο των μειονοτήτων” από τους Αρμένιους, τους Έλληνες του πόντου, τους Έλληνες της Ίμβρου και της Τενέδου, τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, στους Κούρδους και σήμερα. Να πάει ο Μητσοτάκης να μιλήσει με μια Τουρκία, η οποία συνεχίζει να έχει την ίδια πολιτική, απειλεί |με casus belli, παράλληλα βγάζει την NAVTEX και μιλάει για γαλάζια νερά. Τι να πάει να πει; Πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση δεν πρέπει να γίνει» ανέφερε.

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ανέφερε ότι βρίσκονται στο είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ, ιδίως ως προς τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι οι συμφωνίες μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα σε «νέο Κατάρ» ενώ δήλωσε ότι η επιλογή είναι ξεκάθαρα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Για την Ευρώπη, υποστήριξε ότι αδυνατεί να στηρίξει έμπρακτα κράτος-μέλος, σημειώνοντας πως το συμφέρον της Ελλάδας ταυτίζεται σήμερα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, χωρίς υποχώρηση της εθνικής κυριαρχίας.

