Καλπάκης: «Ο Μητσοτάκης επιδιώκει την τοξικότητα και δίνει εξετάσεις στην ακροδεξιά»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης.

«Ο Μητσοτάκης επιδιώκει την τοξικότητα, δεν είναι αντίπαλος της τοξικότητας. Επιδιώκει την πόλωση, την σύγκρουση. Ακολουθεί την στρατηγική της έντασης γιατί έτσι θεωρεί ότι μπορεί να συσπειρώσει ακροατήρια. Μια βδομάδα πριν ανοίξει το θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο Μητσοτάκης, το είχε ανοίξει η Λατινοπούλου όταν πραγματοποιούσε ακόμα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Ο Μητσοτάκης δίνει εξετάσεις στην ακροδεξιά και στη Λατινοπούλου συγκεκριμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα διότι υπέστη μεγάλη ήττα, έναν εξευτελισμό από τον χειρισμό της υπόθεσης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. Η προχθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι το 63% της κοινωνίας θεωρεί λάθος τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα και το 59% της κοινωνίας βλέπει θετικά τις κινητοποιήσεις που γίνονται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την ίδια ώρα το 70% θέλει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Είναι μια πολιτική πραγματικότητα που προκύπτει από μια κοινωνική πραγματικότητα.

Η γραμμή που εκφράστηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο ότι δεν θα είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι οι πορείες θα είναι παράλληλες και όχι αντιπαραθετικές και ότι στόχος είναι να υπάρξει ευρύτερη σύγκλιση και συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων είναι η σωστή και η ενδεδειγμένη. Αν πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μια λογική σύγκρουσης, αντιπαράθεσης, αντιπαλότητας με τον Αλέξη Τσίπρα και τον έλεγε «διασπαστή» – γιατί ακούστηκαν και τέτοιες φωνές τις πρώτες ημέρες – αυτή τη στιγμή δεν θα είχε μείνει τίποτα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Πρώτοι μιλήσαμε για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και για κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο επιδιώκω και για το οποίο εργάζομαι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παίξει δημιουργικό ρόλο στη συνολικότερη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, είναι ένα κόμμα το οποίο μιλάει με συνέπεια για τις συνεργασίες, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αυτόνομη πορεία και δεν το πιστεύει κανένας γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Για να υπάρξει ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων».