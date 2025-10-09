Καλπάκης: «Να επιμείνουμε στις συνεργασίες και τις συνθέσεις – Όχι σε λογικές εντάσεων και περιχαράκωσης»

Για τις πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα στον προοδευτικό χώρο μίλησε ο γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης.

Στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, όπου κλήθηκε να απαντήσει για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και στον προοδευτικό χώρο στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή.

Σε ερώτηση αρχικά για το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές του κόμματος δήλωσαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι περιμένουν προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Καλπάκης απάντησε: «Διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι καθόλου χαρούμενος με αυτό». Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέργιος Καλπάκης πρόσθεσε: «Η γραμμή που εκφράστηκε από τη δήλωση Φάμελλου είναι η ενδεδειγμένη. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας. Ο χώρος έχει περάσει μεγάλες εντάσεις. Το τελευταίο που θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Αριστεράς ευρύτερα είναι νέες εντάσεις. Συνθέσεις θέλει. Δεν συμφωνώ με τον όρο διάσπαση. Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να έχει υψηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή ότι δεν είμαστε αντίπαλοι και ότι κοινός στόχος είναι η ήττα της ΝΔ στις επόμενες εκλογές συγκρατεί τον κόσμο και τα μέλη του κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε φυγόκεντρες τάσεις».

Μιλώντας ευρύτερα για τον προοδευτικό χώρο, ο Στέργιος Καλπάκης υπογράμμισε: «Ποια είναι η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή; Έχουμε μια ΝΔ που από το 41% του 2023 πήγε στο 28% το 2024 και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δείχνουν στην πρόθεση ψήφου ακόμα και στο 21%. Έχουμε μια κυβέρνηση που καταρρέει και είναι απονομιμοποιημένη για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και απέναντι δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση από το προοδευτικό χώρο. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μιλάει για συνεργασίες. Τι περιεχόμενο, τι πρόγραμμα, τι δομή, ποια μορφή συνολικά θα πάρει η δράση την οποία προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας μένει να το δούμε και θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε μια λογική συνεργασιών και συνθέσεων θα επιμείνει».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να μπει σε μια λογική «η ζωή συνεχίζεται», ο κύριος Καλπάκης σημείωσε: «Έχετε δίκιο να το ρωτάτε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κόμματα να μπαίνουν σε μια λογική περιχαράκωσης ή σε μια λογική “σκαντζόχοιρου”, να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, συνεχίζω κανονικά. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι η εκφώνηση και από τον Πρόεδρο και από τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών, ότι επιμένουμε στις συνεργασίες και στην ανάγκη να υπάρξει εναλλακτική λύση, είναι ο μόνος δρόμος για να ακολουθήσουμε».

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο ένας εκβιάζει τον άλλο»

Μιλώντας αμέσως μετά τη συνέντευξη του κου Βορίδη στον ίδιο σταθμό ο Στ. Καλπάκης σημείωσε: «Ακούγοντας τα τελευταία λεπτά της συνέντευξης του κ. Βορίδη έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Θυμάστε που λέγαμε το καλοκαίρι, ότι η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε προανακριτική γιατί είναι πιεζόμενη – και εκβιαζόμενη λέγαμε και εμείς και το ΠΑΣΟΚ – από τον κ. Βορίδη; Και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να έχει 10 – 15 διαρροές βουλευτών; Ο Βορίδης εκβίαζε το Μαξίμου κι έλεγε ότι δεν θα γίνει Τριαντόπουλος. Το Μαξίμου στέλνει μηνύματα στον Βορίδη μέσω του Βάρρα και εδώ πριν λίγο ο Βορίδης έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση δίνοντας και “ειδησούλα” όπως είπε για το παρασκήνιο της μετακίνησης Βάρρα στο Μαξίμου. Είναι οφθαλμοφανές αυτό που γίνεται και επιβεβαιώνεται πλήρως και η κριτική που έκανε η προοδευτική αντιπολίτευση για τον λόγο που η κυβέρνηση πήγε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Όχι γιατί είχε καμιά πρεμούρα να πέσει άπλετο φως, αλλά διότι ήθελε να κάνει διάχυση ευθυνών και να πει στον κόσμο ότι “κάνω και κάτι”, γιατί ο κόσμος είναι εξοργισμένος μ’ αυτό το σκάνδαλο».