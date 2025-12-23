«Καλή αντάμωση μανούλα» – Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της Έλενας Ακρίτα

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Έλενας Ακρίτα, μετά τον θάνατο της μητέρας της Σύλβα σε ηλικία 97 ετών.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση της στα social media αποχαιρέτησε την μητέρα της, η οποία πέθανε την Τρίτη 23/12.

«Καλή αντάμωση μανούλα» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.