«Καλή αντάμωση μανούλα» – Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της Έλενας Ακρίτα
Τι αναφέρει στην ανάρτησή της
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Έλενας Ακρίτα, μετά τον θάνατο της μητέρας της Σύλβα σε ηλικία 97 ετών.
Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση της στα social media αποχαιρέτησε την μητέρα της, η οποία πέθανε την Τρίτη 23/12.
«Καλή αντάμωση μανούλα» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.
