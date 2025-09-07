Καλαματιανός: «Η πραγματική εικόνα πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ»

Θέση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ πήρε ο Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.

«Ο κ. Μητσοτάκης, για μια ακόμη χρονιά, παρουσίασε στη ΔΕΘ το δικό του «παράλληλο σύμπαν». Έναν κόσμο διαφορετικό από τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, την κοινωνική δυσφορία και τη θεσμική παρακμή που ο ίδιος καλλιέργησε. Η ομιλία και η συνέντευξή του ήταν μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της αναπότρεπτης φθοράς της κυβέρνησής του» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πίσω από το υπεροπτικό ύφος και τις διαρκείς επικλήσεις του για «σταθερότητα», κρύβεται ο πανικός μιας κυβέρνησης βυθισμένης στη διαφθορά και στον θεσμικό εκτροχιασμό. Ο Πρωθυπουργός πιέζεται από τα σκάνδαλα που αφορούν την κυβέρνησή του, όπως επίσης και από την αγανάκτηση του κόσμου για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Στην προσπάθειά του να διασώσει ό,τι μπορεί, ανακοίνωσε κάποιες περιορισμένες φοροαπαλλαγές, ενώ έχει μαζέψει μέσα σε έναν χρόνο 6,5 δισ. ευρώ υπέρ-πλεόνασμα φόρων από την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, που αρνείται να μειώσει σε αντίθεση με τα όσα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία της. Είναι κοροϊδία, λοιπόν, σήμερα, να έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και να τάζει φοροελαφρύνσεις, επειδή πιέζεται δημοσκοπικά. Είναι υποκριτικό.

Το βέβαιο είναι ότι αυτά που ανακοίνωσε δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στους πολίτες που αγκομαχούν καθημερινά και ασφαλώς δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της οικονομίας. Δεν καταπολεμούν τα υπερκέρδη των καρτέλ και την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, που πληρώνουμε, σχεδόν, διπλάσιο, από το 2019, ούτε αυξάνουν το πραγματικό εισόδημα. Την ίδια στιγμή, αρνείται πεισματικά να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα για να αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί. Αλήθεια, γνωρίζει ότι η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη;

Για την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο να μιλήσει για βελτίωση στις τιμές των τροφίμων! Προφανώς, ζει αλλού. Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά έχει μετατραπεί σε ζούγκλα αισχροκέρδειας, με την κυβέρνησή του να αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ευχές και προσδοκίες για «λογική» και «μεγαλοψυχία» από τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ, αλλά με πολιτική βούληση και ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Επίσης, με θράσος μίλησε για «βελτιώσεις» στο ΕΣΥ, όταν τα νοσοκομεία στη Χώρα καταρρέουν από σοβαρές και σημαντικές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δήθεν ανάληψη ευθύνης από τον Πρωθυπουργό είναι μια κυνική ομολογία ενοχής, χωρίς καμία ουσιαστική συνέπεια. Αντί να παραιτηθεί έστω και ένας από τους εμπλεκόμενους της κυβέρνησής του, ο ίδιος μας λέει ότι «διορθώνει τα λάθη». Τα ίδια είπε και για τα Τέμπη. Οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον πρωτογενή τομέα που υποτίθεται ότι είναι «προτεραιότητα» για τον κ. Μητσοτάκη, στην πραγματικότητα μαραζώνει. Οι αγρότες κυριολεκτικά παλεύουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.

Εξάλλου, οφείλει να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι «ανάπτυξη» δεν είναι η φωτογραφία δίπλα σε έργα που έχουν καθυστερήσει χρόνια και τα χρυσοπληρώνουμε με επιπλέον κόστος και διόδια, όπως το Πάτρα-Πύργος, που ακόμη δεν έχει καν παραδοθεί ολοκληρωμένο. Οι πολίτες της ελληνικής υπαίθρου, της περιφέρειας και της Ηλείας, έχουν διαπιστώσει από καιρό τι σημαίνουν τα «έργα κυβέρνησης ΝΔ»: κυρίως καθυστερήσεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να υπερασπιστεί το 13ωρο εργασίας ως «ευκαιρία» για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει την εξουθένωση ως κανονικότητα και την εκμετάλλευση ως «ευελιξία». Προωθεί ανερυθρίαστα μια αγορά εργασίας όπου ο εργαζόμενος δεν έχει δικαιώματα, αλλά μόνο υποχρεώσεις απέναντι στον εργοδότη.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να μετατρέψει το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο. Πρόκειται για άλλη μια συνειδητή επιλογή που χτυπάει τη δημόσια εκπαίδευση. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την εμμονή του να ανοίξει τον δρόμο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παριστάνει τον «μεταρρυθμιστή», καταργώντας το Σύνταγμα και υπονομεύοντας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, εμπαίζει τον ελληνικό λαό όταν μιλάει για αυστηρές άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, όταν αυτές έχουν ήδη χαλαρώσει προηγουμένως με νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν με πολιτική αλλαγή. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε η φωνή της κοινωνίας επιδιώκοντας τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και το πρόγραμμα διεξόδου. Με σχέδιο, με εντιμότητα και με καθαρές λύσεις. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς αναγκαία. Είναι επείγουσα. Και θα έρθει».