Κακλαμάνης: Η Βουλή θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση του ΕΣΥ

Στην τελετή εγκαινίων των τεσσάρων νέων χειρουργικών τραπεζών υψηλής τεχνολογίας στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., οι οποίες αποτελούν δωρεά του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς το Νοσοκομείο, παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, με το πέρας της τέλεσης του Αγιασμού, ο κ. Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τα αξιώματα είναι παροδικά, το αξίωμα όμως του γιατρού είναι μόνιμο», αναδεικνύοντας τη διαχρονική του σχέση με τον χώρο της υγείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρύτερο έργο που υλοποιείται, επισημαίνοντας ότι η Βουλή των Ελλήνων στηρίζει έμπρακτα παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών υγείας σε όλη τη χώρα, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Όπως σημείωσε, «η Βουλή θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο, ώστε να ενισχύεται το έργο του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Αναφερόμενος στο έργο του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα στον κ. Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος της Βουλής, σημείωσε ότι «έχοντας περάσει από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αναγνωρίζω την προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνεπικουρούμενος απ’ όλη τη Διοίκηση», τονίζοντας ότι το παραγόμενο έργο είναι ουσιαστικό.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», χαρακτηρίζοντάς το ιστορικό και εμβληματικό νοσοκομείο, με σημαντική διαχρονική προσφορά, χάρη στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που καθημερινά δίνει μάχες για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον κ. Ν. Κακλαμάνη, επισημαίνοντας ότι η συμβολή του ήταν καθοριστική για την υλοποίηση της δωρεάς, και τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και δωρητών, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των νοσοκομείων απαιτεί συνδυασμό δημόσιων πόρων και προσφορών. Όπως ανέφερε, «σε αυτές τις χειρουργικές τράπεζες θα δοθούν κρίσιμες μάχες για τη ζωή των ασθενών».

Παρόντες στην τελετή ήταν ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνιος Αυγερινός και ο διοικητής του Νοσοκομείου, Αναστάσιος Καρανδρέας, οι οποίοι, με τη σειρά τους, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τη Βουλή των Ελλήνων και τον Πρόεδρό της για τη σημαντική αυτή δωρεά.