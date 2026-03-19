Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το επίμαχο βίντεο που κατέγραφε με τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

Το βίντεο που προκάλεσε τον έντονο καβγά της με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο κατέγραψε χθες Τετάρτη 17/3 στη Βουλή με το περίφημο κρακεράκι, ανέβασε στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αφορμή για τη νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσά τους ήταν μια συσκευασία με κρακεράκια που κρατούσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβασε το βίντεο που κατέγραψε η ίδια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής στο TikTok.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια!

Η σύγκρουση που «άναψε τα αίματα» στη Βουλή

Το μεσημέρι της Τετάρτης ξέφυγε για μια ακόμα φορά η κατάσταση στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι τον βιντεοσκοπούσε εντός της Ολομέλειας να τρώει ένα κρακεράκι.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε την παρέμβαση του προεδρείου, επισημαίνοντας ότι η βιντεοσκόπηση εντός της Ολομέλειας απαγορεύεται, και απαίτησε τη διαγραφή του σχετικού υλικού.

«Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου προκαλώντας νέες έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις, τόσο του κ. Γεωργιάδη που ζητούσε να κληθεί στην αίθουσα ο πρόεδρος της Βουλής, όσο και των βουλευτών της ΝΔ, αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας, αναγκάζοντας τον κ. Πλακιωτάκη να διακόψει τη συνεδρίαση.

Ο νέος προεδρεύων του Σώματος Γιώργος Γεωργαντάς, που ανέβηκε για να διευθύνει τη συζήτηση, ανακοίνωσε ότι θα διαβιβαστούν άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά της Βουλής με όλα όσα ακούστηκαν.

Στη συνέχεια, κάλεσε στο βήμα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας προκαλώντας την έντονη διαμαρτυρία του υπουργού Υγείας ‘Αδωνη Γεωργιάδη, που ζητούσε πρώτος το λόγο επί της διαδικασίας.

«Εδώ συνέβη κάτι πολύ σοβαρό που θα πρέπει, αν δεν μπορείτε εσείς να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής», είπε ο κ. Γεωργιάδης καταγγέλλοντας ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου, επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά»

«Εξ όσων γνωρίζω -και έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος- αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κ. πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλο ή θα μας πει ο κ. πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου, επειδή το κάνει συστηματικά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και απευθυνόμενος στον κ. Γεωργαντά σημείωσε:

«Για να είμαστε συνεννοημένοι. Η περίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων και να έχει η κ. Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους αποκλείεται. Πρέπει ο κ. πρόεδρος να μας απαντήσει. Αν δεν απαντηθεί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση..»

Τα πνεύματα συνέχισαν να είναι οξυμένα με την κ. Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται και τον κ. Γεωργιάδη να της απαντά ότι «δεν κάνει ότι θέλει».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Γεωργαντάς χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του Κοινοβουλίου ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε στο διάλειμμα».

«Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει το κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως τους ομιλητές, τις παρεμβάσεις και ότι απαιτείται και προβλέπεται από τον κανονισμό. Δεν τιμά κανέναν το να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Και επειδή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει -δεν το είχαμε δει ποτέ παλαιότερα- σίγουρα το προεδρείο θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και καταδικαστέο και δεν πρόκειται να επιτραπεί άλλη φορά….» επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς, καλώντας στο βήμα την κ. Κωνσταντοπούλου για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αήθη επίθεση εναντίον της από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, τον υφυπουργό Εξωτερικών και τον κ. Γεωργιάδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι «τραμπουκίζει όποιον τον ενοχλεί».

«Αφού μπήκε προηγουμένως στη Βουλή με ένα πακέτο κόκκινα κρακεράκια, τα οποία τοποθέτησε επιδεικτικά πάνω στο υπουργικό έδρανο και άρχισε να τα τρώει, στη συνέχεια τα έδωσε στους συνεργάτες του γιατί αυτή την μεταχείριση επιφυλάσσει, τους δίνει τα κρακεράκια να τα κρατήσουν, αφού γίνανε όλα αυτά διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση αποτρέποντας και παρεμποδίζοντας αρχηγό κόμματος να πάρει το λόγο… », ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Θα σας πληροφορήσω λοιπόν κ. Γεωργαντά ότι η συνεδρίαση της Βουλής είναι δημόσια, ότι είστε ήδη υπόλογοι για κοπτοραπτική ακόμα και των πρακτικών της βουλής», ισχυρίστηκε, ενώ ξαναεπέστρεψε τα βέλη της στον υπουργό Υγείας χαρακτηρίζοντας τον μεταξύ άλλων, «τραμπούκο», «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών και των υποκλοπών».

«Τα περί απαραδέκτου κ. Γεωργαντά να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός μέσα στην αίθουσα και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του. Και αυτό όπως και άλλα πάρα πολλά τα βλέπουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, αλλά δεν προβάλουν για κάποιους λόγους..» πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της ΝΔ.

«Πρώτον, καμία κοπτοραπτική πρακτικών δεν γίνεται φυσικά από κανέναν από τους υπαλλήλους που εργάζονται συνειδητά και άλλωστε όποιος θέλει να κάνει επαλήθευση υπάρχει το υλικό από τις βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις.

Δεύτερον, δεν είναι καθόλου προσωπική άποψη ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση εδώ, είναι η άποψη του προεδρεύοντα και η άποψη του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας. Και να είστε βέβαιη όποτε αυτό ξαναπαρατηρηθεί και βεβαίως και για τις φορές που συνέβη θα υπάρχει αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό» της απάντησε ο κ. Γεωργαντάς και συμπλήρωσε:

« Εδώ έχουμε μια οργανωμένη συζήτηση, υπάρχουν 30 κοινοβουλευτικοί συντάκτες που παρακολουθούν τη συζήτηση και τις συνεδριάσεις, δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός αν κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα».

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να διακόπτει συνεχώς τον υπουργό Υγείας που πήρε το λόγο, και τον προεδρεύοντα του Σώματος να αντιδρά έντονα στη λέξη «Χίτλερ» που ακούστηκε να φωνάζει.

«Όποιος εκφράζεται έτσι νομίζω πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ», της απάντησε κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝΔ.

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου, για τα «κρακεράκια» ανέφερε ότι λόγω ενός προβλήματος που αισθάνθηκε με το στομάχι του, βγήκε έξω, πήρε ένα κουτί «κράκερ» που το άφησε στη συνεργάτιδα του μπαίνοντας στην αίθουσα, και έτρωγε το μισό που είχε μείνει στο στόμα του.

«Ζητώ πραγματικά συγνώμη για αυτό. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα στη Βουλή και μεταξύ μας και με τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια κυρία εδώ που νομίζει για κάποιο λόγο, ότι είναι υπεράνω όλων των άλλων. Ότι για αυτήν δεν ισχύει ο κανονισμός, οι κανόνες καλής συμπεριφοράς, δεν ισχύει τίποτα. Είναι η κυρία για την οποία αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε χρονόμετρο μετά από πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Η κυρία αυτή ξαναέκανε πριν από λίγες μέρες ακριβώς το ίδιο πράγμα με το βίντεο εναντίον δύο συναδέλφων της ΝΔ και μετά ανέβαζε σχετικά βίντεο στα «σόσιαλ μίντια» για να δυσφημίσει και αυτούς και το κοινοβούλιο.

Είναι παντελώς αδύνατο να δεχτούμε ότι ο ένας με τον άλλο εδώ μέσα θα βιντεοσκοπούμε, από όποια γωνία, των διπλανό μας. Αν πραγματικά συμβεί αυτό, εδώ θα γίνει χάος και όλη την ημέρα το ΤΙΚ-ΤΟΚ, το «τουίτερ», fb και istagram θα παίρνει στιγμιότυπα από τη βουλή, είτε από ένα συνάδελφο που στραβοκάθεται, είτε από άλλο που έπιασε το πρόσωπο του ή οποιαδήποτε άλλη στιγμιαία στιγμή μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη δραστηριότητα».

«Αυτά είναι λελλειμμένα σε ανθρώπινες πολιτισμένες κοινωνίες αλλά τώρα, τι να εξηγήσω στην κ. Κωνσταντοπούλου, που κατάφερε μέχρι και την πρόεδρο του δικαστηρίου να την οδηγήσει σε νευρικό κλονισμό, το προηγούμενο δικαστήριο να κάνει μήνυση και να στείλει το φάκελο στη βουλή, τους δικαστές στη Γαλλία να την κλείσουν στη μία αίθουσα για να συνεχίσουν τη δίκη στην άλλη αίθουσα και μακριά από αυτήν, γενικά όποιον την πλησιάζει να φεύγει μακριά της όσο ταχύτερα γίνεται. Όπως και οι μισοί της βουλευτές και οι εργαζόμενοι της …γι αυτά η λαλιστάτη πρόεδρος δεν είχε να πει απολύτως τίποτα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Σταματάω λοιπόν να ασχολούμαι μαζί της, όπως δεν ησχολούμουν και πριν, διότι δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη έτσι και αλλιώς. Η περίπτωση της ανήκει σε άλλες επιστήμες», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.