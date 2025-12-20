Η Άννα Καραμανλή στην πρώτη απευθείας πτήση της Cyprus Airways Λάρνακα – Ηράκλειο

Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, με αφορμή την έναρξη των τακτικών δρομολογίων της Cyprus Airways μεταξύ Λάρνακας και Ηρακλείου, παρευρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την πτήση εγκαινίων, καθώς και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την υποδοχή της νέας, απευθείας σύνδεσης, παρουσία του υφυπουργού Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστα Κουμή, εκπροσώπων της Cyprus Airways και θεσμικών φορέων.

Σε δήλωσή της, η υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε: «Η νέα, απευθείας σύνδεση Λάρνακας- Ηρακλείου ενισχύει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα Ελλάδας και Κύπρου και δημιουργεί νέες δυνατότητες για τον τουρισμό όλο τον χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κρήτη εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο, διεθνή προορισμό, με έντονη ταξιδιωτική κινητικότητα και κατά τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, αναβαθμισμένες υποδομές και σύντομα, με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι».

Παράλληλα, η κ. Καραμανλή επισήμανε ότι «η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας αποτελεί σταθερή στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων συνεργειών μεταξύ προορισμών».

Κλείνοντας, η υφυπουργός συνεχάρη τη διοίκηση της Cyprus Airways για την πρωτοβουλία αυτή, τονίζοντας ότι δημιουργεί αμοιβαία οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες Ελλάδας και Κύπρου.