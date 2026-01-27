Γιάννης Λοβέρδος στο DEBATER: Όλη η Ελλάδα θρηνεί για τα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν

Για την ανείπωτη τραγωδία με επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία μίλησε στο DEBATER ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Ο χρόνος έχει παγώσει μετά την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27/1 όταν επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş, στην Ρουμανία, καθώς ταξίδευαν για την Γαλλία, προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί την Πέμπτη 29/1 κόντρα στη Λιόν για την League Phase του Europa League.

Όλοι τους νέα παιδιά, τα οποία ήθελαν να βρεθούν στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι αλλά η μοίρα είχε άλλη άποψη. «Όλοι τους είναι κάτω των 30 ετών, νέα παιδιά» είπε στο DEBATER ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι οι ελληνικές Αρχές είναι σε διαρκής επαφή με αυτές της Ρουμανίας.

«Είναι μια τεράστια τραγωδία και όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι από τη στιγμή που μάθαμε για αυτό που συνέβη. Όλη η Ελλάδα θρηνεί, ανεξαρτήτως ομάδας, καθώς κανείς από όσους έχω δει δεν λέει για ομάδα παρά μόνο για επτά νέα παιδιά που έφυγαν τόσο άδικα. Όλοι τους είναι κάτω των 30 ετών όπως έχουμε μάθει» ανέφερε αρχικά.

Από εκεί και πέρα, στάθηκε και στην κατάσταση των τριών τραυματιών, λέγοντας ότι «ο ένας έχει διαφύγει τον κίνδυνό από όσο μπορώ να γνωρίζω. Είμαστε σε επαφή με τις Αρχές της Ρουμανίας και εφόσον υπάρχει κάτι νέο το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει με επίσημη ανακοίνωση».

ΠΑΟΚ: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους επτά νεκρούς Έλληνες στη Ρουμανία

Μνήμες του τραγικού δυστυχήματος του 1999 ξύπνησε στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01) σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, με απολογισμό επτά νεκρούς.

Το δυστύχημα συνέβη όταν βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λιόν, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, στο όχημα επέβαιναν συνολικά δέκα άτομα. Έξι εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε και έβδομο άτομο. Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής Τιμισοάρα, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, στο βαν επέβαιναν οπαδοί από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από τον ΣΦ Κατερίνης, καθώς και από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι νεκροί είναι τρεις από την Αλεξάνδρεια, τρεις από τη Θεσσαλονίκη και ένας από την Κατερίνη.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

ΠΑΟΚ: Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη σωστή λωρίδα.