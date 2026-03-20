Γεραπετρίτης: “Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών όπου κι αν βρίσκονται”

Προτεραιότητα του υπουργείου Εξωτερικών είναι οι Έλληνες πολίτες, οπουδήποτε βρίσκονται στη γη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πατρίδα πάντοτε θα μεριμνά για την ασφάλειά τους, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μέσω βίντεο στα social media, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι “η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της, καθώς με επιμέλεια του ΥΠΕΞ επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, μια ζώνη η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο”.

“Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα επίσης από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς: από το Ομάν, τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία” ανέφερε ακόμα ο υπουργός Εξωτερικών και κατέληξε:

“Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία μας επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες, είχαμε 45 ζώα συντροφιάς τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού”.