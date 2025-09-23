Γεραπετρίτης: “Η Ελλάδα θεωρεί ως λύση την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στα προ του 1967 σύνορα”

Στην έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της χώρας μας «προσδίδει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

Ξεκίνησε σήμερα η 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία για μία σειρά από διμερείς συναντήσεις με Υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματά της στον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες.

Έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, η οποία γίνεται σε υπουργικό επίπεδο, μία πρωτοβουλία, η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και, βεβαίως, με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεότερου κόσμου.

Τέλος, συμμετείχαμε στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία κάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό.

Η πάγια θέση της είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι η λύση είναι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, στα προ του 1967 σύνορα. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.