Γεραπετρίτης: Αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα υπάρξουν συνέπειες

Θέση για την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πήρε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 τόνισε αρχικά πως «η έρευνα για την πόντιση καλωδίου δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Kύπρο με την Ελλάδα θα συνεχιστούν».

Παράλληλα, όπως είπε: «η έρευνα και πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

«Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου» είπε παράλληλα ο Γιώργος Γεραπετρίτης.