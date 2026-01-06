Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ναρκωτικών: «Ανεύθυνε, καραγκιόζη, είναι επικίνδυνο αυτό που λες»

Σφοδρή αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με προσωπικές εμπειρίες χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, μιλώντας σε podcast, ανέφερε ότι στο παρελθόν έκανε χρήση ecstasy, χαρακτηρίζοντάς τη «καταπληκτική εμπειρία», ενώ προχώρησε και σε χιουμοριστικές αναφορές για τις παρενέργειες που ακολούθησαν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν νέους ανθρώπους σε μίμηση, με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία τους.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής» χρήση ναρκωτικών ουσιών και προειδοποίησε για σοβαρούς κινδύνους, όπως καρδιακές ή εγκεφαλικές επιπλοκές. Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A January 6, 2026

Οι δηλώσεις Βαρουφάκη

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη, ανέφερε ότι έχει δοκιμάσει ουσίες στο παρελθόν και περιέγραψε μία εμπειρία χρήσης ecstasy το 1989, κατά την οποία, όπως είπε, χόρευε επί πολλές ώρες, αλλά στη συνέχεια υπέστη έντονη ημικρανία και κακουχία, γεγονός που τον απέτρεψε από το να επαναλάβει τη χρήση.

Στην ίδια συνέντευξη, έκανε αναφορές και στη χρήση κάνναβης, την οποία χαρακτήρισε πιο «ευχάριστη» εμπειρία, ενώ προχώρησε και σε δηλώσεις χιουμοριστικού χαρακτήρα σχετικά με πολιτικά πρόσωπα, απαντώντας σε υποθετικά ερωτήματα του podcast.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα συμβούλευε την κόρη του σχετικά με τη χρήση ουσιών, ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα των απαγορεύσεων από τους γονείς, τονίζοντας ότι εκείνο που θεωρεί πραγματικά προβληματικό είναι η εξάρτηση.

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της δημόσιας έκφρασης πολιτικών προσώπων και την ευθύνη που συνοδεύει τέτοιες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν ζητήματα δημόσιας υγείας.