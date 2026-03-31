Γεωργιάδης σε Τσίπρα: “Τζάμπα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους για rebranding, στα έφαγαν χωρίς λόγο”

Για όχι του ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν είπε όμως ότι δεν θα κάνει με Κωνσταντοπούλου Τσίπρα Βελοπουλο Καρυστιανού ΚΚΕ. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αν είμαι πρώτος με μια ψήφο διαφορά, μπορώ να κάνω συγκυβέρνηση με όλους τους άλλους πλην της ΝΔ. Θεωρώ ότι τους παγίδευσε ο Δούκας και για μένα ο Δούκας είναι ο νικητής του Συνεδρίου».

«Αν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, με ποιον μπορεί η ΝΔ αντικειμενικά να κάνει συγκυβέρνηση ; Με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να κάνουμε με Βελόπουλο; Όχι γιατί δολοφόνους μας ανεβάζει, δολοφόνους μας κατεβάζει. Ο Βελόπουλος παλαιοπασόκος είναι, φιλορώσος και λαϊκιστής. Μετά από τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ ότι γράφω στα παπούτσια μου τη θέληση του λαού, εγώ λέω αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, δεν έχουμε κυβέρνηση» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Κατά τη γνώμη μου η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο πολιτικό λάθος και πολύ προσβλητική για τον λαό γιατί για πρώτη φορά λέει ένα κόμμα με απόφαση συνεδρίου ότι δεν με νοιάζει τι θα πει ο λαός. Είναι σαν να λέει στον λαό ή θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ ή χάος» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο βίντεο του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη για τα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «τα ίδια είπε με διαφορετικό τρόπο ο εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί με τοξικό τρόπο να σταματήσει τη δίκη των Τεμπών και να διχάσει την Ελλάδα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δικαστικούς και δεν είναι ΝΔ να λέει έλεος με την κυρία Κωνσταντοπούλου που χρησιμοποιεί τον ρόλο της ως βουλευτής για να διχάζει την κοινωνία».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την πολιτική ύπαρξη της Πλεύσης Ελευθερίας στην τραγωδία των Τεμπών. Δεν ανέχομαι την τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα των επόμενων εκλογών, αν θέλουμε να φάμε ο ένας τον άλλο» υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τον Άρη Βελουχιώτη, λέγοντας πως «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους αγώνες της αριστεράς αλλά δεν έχω ζητήσει το ίδιο και από αντιπάλους μας για τους αγώνες της δεξιάς. Δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς και λέω ότι όσους αγώνες έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας».

Απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα και αφού θύμισε ότι είχε πει ότι κάνει rebranding και γίνεται σοσιαλδημοκράτης, είπε «Αλέξη τζάμπα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα έφαγαν χωρίς λόγο. Όταν στην πρώτη μεγάλη ομιλία μιλάς για τον Άρη Βελουχιώτη, είναι προφανές ότι το rebranding έχει κάνει φτερά».

Τέλος, με αφορμή τη γιορτή του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για την έναρξη του εμφυλίου, ο υπουργός Υγείας είπε, τέλος, «υπάρχει άλλη χώρα που γιορτάζει την έναρξη της καταστροφής μιας χώρας. Είπαμε να πάμε μπροστά, να ρίξουμε νερό στο κρασί αλλά για κάτσε. Δεν σημαίνει ότι θα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι αιματοκύλισαν την Ελλάδα;».