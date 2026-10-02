Γκράβα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου ούτε στον δεύτερο έλεγχο

Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου ούτε στον δεύτερο έλεγχο που πραγματοποίησαν συνεργεία της Enaon EDA στο δίκτυο της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι έλεγχοι ακολούθησαν την εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος λόγω φόβων για διαρροή αερίου.

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Ο έλεγχος επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο

Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της εταιρείας παρουσία στελεχών της Πυροσβεστικής.

Η διαδικασία επεκτάθηκε και σε κτίριο που βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου.

Χωρίς ευρήματα και ο πρώτος έλεγχος

Αντίστοιχο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ελέγχου, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα το πρωί.

Συνεπώς, και οι δύο έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.