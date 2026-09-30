Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Καρυστιανού: Οι έλεγχοι του Medwatch και η… κβαντική ιατρική

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μια ακόμη φορά μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη, βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, με τον υπουργό Υγείας, να κατηγορεί την πρόεδρο της «Ελπίδας για την Δημοκρατία» πως εμφανίζεται ως γιατρός σε επιστήμη που «δεν υπάρχει» και μάλιστα κάνει χρήση μηχανημάτων… κβαντικής ιατρικής, ακόμη και σε παιδιά. Θέση για το θέμα πήρε και η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, που εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις επιστημονικές μεθόδους που εφαρμόζει η Μαρία Καρυστιανού.

Γεωργιάδης: « Πουλάει εναλλακτική ιατρική»

Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πως, η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του ψηφιακού εργαλείου Medwatch, μέσω του οποίου ελέγχονται γιατροί για διαφημίσεις και αναρτήσεις τους στα social media. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Medwatch εντόπισε αναφορές για την Μαρία Καρυστιανού και την επαγγελματική της δραστηριότητα. Μέσα στα ευρήματα του Medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει». Ο κύριος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως, «ο έλεγχος αφορά τη Μαρία Καρυστιανού όπως και άλλους γιατρούς και δεν συνδέεται, όπως είπε, με πολιτικά κίνητρα. «Η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά», διευκρινίζοντας πως οι έλεγχοι μέσω του medwatch, εντατικοποιήθηκαν μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών που προωθεί η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας, «η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί».

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Ματίνα Παγώνη: «Δεν χρησιμοποιούμε τέτοια θεραπεία»

Άμεση ήταν η αντίδραση για το θέμα της χρήσης «κβαντικής ιατρικής» και των μεθόδων της κυρίας Καρυστιανού, η οποία δηλώνει, « ολιστική παιδίατρος» και «πιστοποιημένη σύμβουλος θηλασμού» και διατηρεί ιατρείο στην οδό Καλλιγά στην Θεσσαλονίκη, της προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού συλλόγου, Ματίνας Παγώνη. Η κυρία Παγώνη τόνισε σε δηλώσεις της για το θέμα, «το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού «χτύπησε κόκκινο» στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το Med Watch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κτλ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος».Δεν παρέλειψε μάλιστα να εκφράσει τις ενστάσεις της για την αναγκαιότητα χρήσης του μηχανήματος αυτού σε παιδιά, τονίζοντας πως, « Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά.

Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού, δεν ξέρω. Απαγορεύεται. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρυστιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Γιατί για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ’ όλα να το δηλώσεις, να πάρεις την άδεια και μετά να το δουλέψεις. Φαίνεται πως αυτό δεν έχει γίνει», συνέχισε.». Από την πλευρά της πάντως η Μαρία Καρυστιανού, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τόνισε πως, «Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος. Για όλους όμως κ. Γεωργιάδη» και έστειλε την μπάλα στην… εξέδρα, συμπληρώνοντας πως, «Και πρώτα από όλους για τα μέλη της Κυβέρνησής σας, που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους».

«Λουκέτο» σε κλινική χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη

Λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική της Καρνεάδου με τις αμφιβόλου ιατρικές μεθόδους, μια νέα υπόθεση παράνομης κλινικής αυτή την φορά στην Θεσσαλονίκη, προκαλεί προβληματισμό για τα «κενά» στα μέτρα προστασίας των ασθενών. Πρόκειται για κλινική που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Η συγκεκριμένη κλινική «σφραγίστηκε» μετά από έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η έκθεση του ΕΑΔ, έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, αναζήτηση ποινικών ευθυνών.Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το Ογκολογικό Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Στον συγκεκριμένο γιατρό είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την κλινική.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της κλινικής είχε αναρτηθεί ενημερωτικό βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος και ο εξοπλισμός του. Μεταξύ άλλων, υπήρχε θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι το συγκεκριμένο Τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Η ΕΑΔ αναφέρει ακόμη ότι η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς που είχαν την επιστημονική ευθύνη των Τμημάτων, ενώ δεν είχαν συναφθεί έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους ιατρούς, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λειτουργούσε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική. Για το θέμα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.Ο κ. Νικολόπουλος ζητά στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχόν ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.