Σαντορίνη: Το αδιαχώρητο για ένα ηλιοβασίλεμα – Ουρές τουριστών για μια φωτογραφία (Βίντεο)

Η θερινή τουριστική περίοδος έχει πλέον ξεκινήσει δυναμικά, με τα ελληνικά νησιά να υποδέχονται ήδη τους πρώτους επισκέπτες που επιλέγουν τη χώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αναζητώντας ήλιο, θάλασσα και μοναδικές εμπειρίες. Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς και φέτος ξεχωρίζει η Σαντορίνη, η οποία συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, κυρίως για το φημισμένο ηλιοβασίλεμα της Οία.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον έντονο συνωστισμό στα στενά σοκάκια του νησιού, με πλήθος επισκεπτών να περιμένει υπομονετικά για μια φωτογραφία με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο και το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Οίας.