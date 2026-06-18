Χάρης Δούκας: Θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση με τίτλο «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση», που διοργανώνει στις 25 Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ στο Πάρκο Ελευθερίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της ευρωομάδας The Left, Κώστα Αρβανίτη.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και το θέμα της θα είναι «του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη» καθώς επίσης και «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών».

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – Καθηγητής ΕΜΠ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Δρ. Κατερίνα Παπανικολάου, Δικηγόρος – π. Μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ

Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος

«Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άνοιξε μια κρίσιμη συζήτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εκδήλωση στην Αθήνα φιλοδοξεί να αναδείξει τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης και τη σημασία τους για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση.