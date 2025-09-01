Γεωργιάδης: “Ο Τσίπρας έχει ένα τεράστιο πολιτικό ταλέντο, αλλά το σπατάλησε”

Στα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας 1/9.

Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης σε ερώτηση για τον κ. Τσίπρα απάντησε: «Παρακολουθώ την πορεία του από το 2006, όταν κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος. Είναι τεράστιο πολιτικό ταλέντο – πήρε 12% με τον Συνασπισμό που τότε είχε 3%, όντας άγνωστος. Όμως το σπατάλησε, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται ταλέντα αλλά δεν δουλεύουν. Αντί να φτάσουν στο ΝΒΑ, μένουν στην κάτω Ραχούλα. Δεν εξέλιξε το ταλέντο του με προσπάθεια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μίλησε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σύρο, την ώρα που βρισκόταν στο νησί για τα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας.

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο την Κυριακή, ενώ μέσα είχε συνάντηση με τους συνδικαλιστές του ιδρύματος.

«Μέσα στο νοσοκομείο με περίμεναν οι συνδικαλιστές, κάναμε μια ωραία κουβέντα. Την ίδια στιγμή απ’ έξω μαζεύτηκαν διάφοροι, που δεν είχαν καμία σχέση με το νοσοκομείο. Εργατικό Κέντρο, αναρχικές ομάδες, μέλη καταλήψεων. Η αστυνομία δεν τους άφησε να μπουν. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα, πρόκειται για τους ίδιους που είχαν επιχειρήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες», είπε ο υπουργός.

Επίσης, περιέγραψε την ένταση που ακολούθησε κατά την αποχώρησή του: «Όταν έφυγα, μπήκα στο αυτοκίνητο μαζί με τον γιο μου και δεχθήκαμε επίθεση. Ήταν πιο τρομακτική από ό,τι φαίνεται στο βίντεο. Έριξαν γροθιές, μπουκάλια και αντικείμενα για να σπάσουν τα τζάμια. Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο η βία».

Επιπλέον, μιλώντας για την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι: «Δεν είναι ρεαλιστικό να καλύψουμε το 100% των κενών. Όμως οι συνδικαλιστικοί μου αντίπαλοι λένε ότι τα έχουμε πάει καλύτερα. Η ΠΟΕΔΗΝ κατέγραψε 82% λιγότερα κενά από πέρσι. Για παράδειγμα, πέρυσι γινόταν φασαρία για την Κω· ακούσατε φέτος κάτι για το νησί αυτό;».