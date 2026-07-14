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Φωτιά στην Βελανιδιά Οινοφύτων: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά – Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην Βιομηχανική περιοχή

Φωτιά στην Βελανιδιά Οινοφύτων: Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά – Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άμεση ήταν η οριοθέτηση φωτιάς στα Οινόφυτα μετά από επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, η φωτιά στην Βελανιδιά Οινοφύτων άρχισε σε χαμηλή βλάστηση το πρωί της Τρίτης (14/7) περίπου στις 10:30. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις
και υδροφόρες του δήμου Τανάγρας.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην Βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και κατόρθωσαν να την οριοθετήσουν σε 30 λεπτά. Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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