Σύρος: Τι συνέβη τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας βρισκόταν στο νοσοκομείο – Η ψευδοροφή που έπεσε στα ακτινολογικά και οι διάλογοι με το προσωπικό

Στην Σύρο παραβρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της ογκολογικής μονάδας του νοσοκομείο του νησιού. Παρόλα αυτά δεν έλειψαν τα ευτράπελα κατά την ώρα της επίσκεψης καθώς κατέρρευσε ψευδοοροφή στο ακτινολογικό τμήμα με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά στο διάδρομο της κλινικής από το ταβάνι.

Παράλληλα, κόσμος έξω από νοσοκομείο επιφύλαξε υποδοχή με γιούχα και σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κ. Γεωργιάδης δέχτηκε μπουκάλια με νερό κατά την αποχώρηση του.

Οι διευκρινίσεις Άδωνι Γεωργιάδη για τα επεισόδια έξω από το νοσοκομείο

Στα εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου της Σύρου παραβρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η επίσκεψη του συνοδεύτηκε από γιούχα κατά την αποχώρηση του από ομάδα ατόμων που κατά τον ίδιο ήταν “λίγοι ακροαριστεροί” που είχαν κάνει και το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο στο νησί μερικές βδομάδες πριν.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέπεμψε στο σχετικό βίντεο της επίσκεψής του, σχολιάζοντας: «Δείτε στο βίντεο τί πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν…».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτηση του:

“Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μήν χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος.

Παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα Ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€. Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο. Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την Οικονομική Άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα.

Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία….δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα! ΥΓ. Δείτε στο βίντεο τί πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν….”