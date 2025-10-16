Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας δεν θα αντέξει πολύ αν πέσει στα χέρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Πέμπτης 16/10.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ERTNews αναφέρθηκε στην εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί και στο νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο Αττικόν, γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000 οι μισοί εκ των οποίων κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό αλλά δεν θα το παραδώσω στους επομένους θα το λύσω στη θητεία μου» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, για το θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα ανάφερε ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα του δεν θα έχει να ασχοληθεί τόσο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, γιατί το πρόβλημα θα είναι η Ζωή Κωσταντοπούλου, γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Η βασική απειλή για την πολιτική της ύπαρξη είναι ο Τσίπρας. Αν πέσει στα χέρια της Ζωής ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ».