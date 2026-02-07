Γεωργιάδης: Ο διάλογος με μέλη από σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων που διαμαρτύρονταν για την φρεγάτα “Κίμων” (βίντεο)

Αντιμέτωπος με μέλη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο στο Άργος όπου βρέθηκε για να εγκαινιάσει την ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική, που έλαβε το όνομα του εκλιπόντος γιατρού και οργανωμένου συνδικαλιστή του ΚΚΕ Κώστα Βρέτου.

Συγκεκριμένα, φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να συναντήσει τους συγκεντρωμένους, που όπως έμαθε, κατόπιν ερώτησής του, προέρχονταν από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, και ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τα εξοπλιστικά και τη φρεγάτα Κίμων.

«Είστε κατά φρεγατών; Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται;» ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι η Τουρκία αποκτά καινούρια όπλα. Μάλιστα, εξήγησε ότι η φρεγάτα Κίμων ουδέποτε έχει πάει στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προορίζεται για το Αιγαίο.

Αναγκάζομαι να ξανακαταδικάσω τον @AdonisGeorgiadi , γιατί δείτε τι απίστευτο 😱 έκανε ο άνθρωπος αυτή τη φορά‼️



🏥Επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους, όπου συνάντησε διαδηλωτές ΑΣΧΕΤΟΥΣ με το Νοσοκομείο και τον τομέα της Υγείας @YpYgGR , οι οποίοι διαδήλωναν για:… pic.twitter.com/WXgBloB1WU— apablaze (@apablaze) February 7, 2026

«Απ’ το νοσοκομείο ποιος είναι; Είναι κάποιος από το σωματείο εργαζομένων;» ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης, μην εισπράττοντας καμία απάντηση και έφυγε, καθώς όπως ανέφερε ως υπουργός Υγείας, δεν εμπλέκεται στις ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Χθες επισκέφθηκα το Γ.Ν. Άργους για να εγκαινιάσω την πλήρως ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική «Ορθοπεδική Κλινική Κώστα Βρέτου» που έλαβε το όνομα ενός σπουδαίο ιατρού διότι την ίδρυσε και απεβίωσε μέσα κυριολεκτικά σε αυτήν πριν από 23 χρόνια. Ο αείμνηστος Κώστας Βρέτος ήταν οργανωμένο στέλεχος του ΚΚΕ, με μεγάλη πολιτική αλλά και συνδικαλιστική δράση, αλλά ταυτοχρόνως ένας παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ.

Όταν το ΔΣ του Νοσοκομείου ενόψει της πλήρους ανακατασκευής της κλινικής αποφάσισε να δώσει το όνομά του, με ρώτησαν εάν το εγκρίνω, είπα αμέσως ναι! Εμείς πιστεύουμε στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και άρα δεχόμαστε εξ ορισμού ότι οι άνθρωποι μπορούμε μεταξύ μας να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό λέγεται Δημοκρατία.

Το περίεργο είναι ότι έξω από το Νοσοκομείο με περίμεναν για να διαμαρτυρηθούν οργανωμένα στελέχη του ΚΚΕ από το γειτονικό εργατικό κέντρο. Ούτε για αυτή την ημέρα της Τιμής του δικού τους ανθρώπου δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν. Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, δεν υπήρχε μεταξύ των διαδηλωτών ούτε ένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων με περίμενε μέσα κόσμια, μου έδωσαν λουλούδια, είχαμε ωραίο διάλογο, δέχθηκαν τη μεγάλη πρόοδο του Νοσοκομείου το οποίο έχει το περισσότερο πλέον προσωπικό που είχε ποτέ, έθεσαν τα αιτήματα τους όλα καλά. Η δε Παιδιατρική κλινική που θα ακούσετε στο βίντεο να λένε ότι δεν λειτουργεί, πράγματι δεν λειτουργεί εδώ και… 33 χρόνια…δεν θα κρυφτώ όμως πίσω από αυτό, δεσμεύομαι να βρω λύση και για την Παιδιατρική του Άργους, όπως βρήκα και για την Παθολογική της Δράμας. Στη Δράμα η Παθολογική υπολειτουργούσε εδώ και 7 χρόνια και τώρα πάμε δύο ιατρούς, στο Άργος δεν λειτουργεί εδώ και 33, αλλά μέσα στο 2026 θα έχω βρει παιδιάτρους.

Όσο και να φωνάζουν το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ!

Υγ. Θα με συγχωρέσουν οι συμπαθέστατοι διαδηλωτές του ΚΚΕ αλλά ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν!