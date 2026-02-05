Γεωργιάδης: Από 16 Φεβρουαρίου νέα πλατφόρμα ΕΟΠΥΥ για φάρμακα σε καρκινοπαθείς και ασθενείς με ΣΚΠ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω του προφίλ του στο Χ την έναρξη νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και καρκινοπαθείς θα μπορούν, από τις 16 Φεβρουαρίου, να δηλώνουν το ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους για την παραλαβή των φαρμάκων τους.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποτε με κατηγορούσαν «για show με καφέδες» έξω άπω το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ όμως δεσμεύθηκα στους ασθενείς μας ότι θα σταματήσει η ταλαιπωρία τους. Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλατφόρμα για να δηλώσουν οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και οι καρκινοπαθείς σε ποιο ιδιωτικό Φαρμακείο της επιλογής τους θα ήθελαν να στείλουμε για να παραλάβουν τον Φάρμακο τους. Αυτοί οι ασθενείς είναι 21.000 μαζί με τους 34.000 που λαμβάνουν ήδη στις οικίες τους ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος ασθενώς φεύγει από τις ουρές. Και συνεχίζουμε. Ταλαιπωρία τέλος!