Γεωργιάδης: “Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών βασικότερη αιτία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων”

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, Συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ. για την ανάλυση της συνταγογράφησης των αντιβιοτικών, αξιοποιώντας τα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ.

Στη Συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρης Αγγελής, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Ιωάννης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, ο Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών Π.Ι.Σ. Χάρης Χ. Βαβουρανάκης, ο Ερευνητής Ι.Τ.Ε Συντονιστής Tομέα Φαρμακευτικής Πολιτικής Ι.Ε.Ε. Αχιλλέας Γραβάνης, ο Συντονιστής Tομέα Πρωτοβάθμιας και Νησιωτικής Πολιτικής Ηλίας Τσέρκης, ο Αναπληρωτής συντονιστής Τομέα Φαρμακευτικής Πολιτικής Γιώργος Παπαζήσης, ο Επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Σιάφης και ηΠροϊσταμένη Διεύθυνσης Οριζόντιων Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΥΚΑ Ελπίδα Φωτιάδου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών Π.Ι.Σ., αναδεικνύεται ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βελτίωσε σημαντικά την καταγραφή και την παρακολούθηση της χρήσης τους. Παράλληλα, τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω προώθησης της ορθολογικής συνταγογράφησης, της τήρησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της ενίσχυσης της ενημέρωσης τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των πολιτών. Η αποτελεσματική διαχείριση των αντιβιοτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαβουρανάκη, ιδιαίτερα για αυτό. Τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά του Ινστιτούτου. Το θεωρώ το πιο σοβαρό Ίδρυμα στην Ελλάδα για τέτοιου τύπου μελέτες. Τι έχουν κάνει; Έχουν μετρήσει την πορεία κατανάλωσης των αντιβιοτικών στην Ελλάδα πριν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης να λαμβάνουμε αντιβιοτικά χωρίς καμία ιατρική συνταγή. Για να δείξουμε πρώτα απ’ όλα την αποτελεσματικότητα ή όχι του μέτρου, την πορεία που πηγαίνουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα είναι και η βασικότερη αιτία των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που ταλανίζουν τη χώρα και τα νοσοκομεία κατά τρόπο συγκλονιστικό».

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρης Αγγελής, δήλωσε: «Tα αποτελέσματα της μελέτης αναλύουν τον αντίκτυπο στην συνταγογράφηση των αντιβιοτικών κατόπιν της εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δείχνει την αναμενόμενη αύξηση δεδομένου ότι πριν το μέτρο υπήρχε σημαντικό ποσοστό του συνόλου που δεν καταγραφόταν ηλεκτρονικά. Συμπεράσματα για τον αντίκτυπο στην χρήση δεν είναι ακόμα διαθέσιμα λόγω της ανάγκης περεταίρω στοιχείων και ανάλυσης, παρόλα αυτά από την χρήση δεδομένων πωλήσεων φαίνεται να υπάρχει μια αναμενόμενη μείωση μεταξύ 2019 και 2024 (στο ενδιάμεσο εξαιρείται η χρονική περίοδος γιατί ήταν σε ενική ή πανδημία COVID). Mόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών φαίνεται να δίνεται εντός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, οι λόγοι του οποίου χρήζουν περεταίρω ανάλυση. O συνδυασμός κατανομής συνταγογραφικού όγκου ανά ιατρική ειδικότητα σε συνάρτηση με την γεωγραφική κατανομή φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενη ανάλυση για δυνητικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς από τους αρμόδιους φορείς».

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Σπύρος Σαπουνάς, δήλωσε: «Πράγματι ξέραμε ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι υψηλή. Τώρα με την μελέτη βλέπουμε τις συμπεριφορές, βλέπουμε πιο στοχευμένα, έχουμε μεθοδευμένη συστηματική ανάλυση των δεδομένων και μπορούμε να βρούμε με breakdown το πρόβλημα πού εντοπίζεται για να το λύσουμε κατασταλτικά και προληπτικά για το μέλλον. Και επίσης ανοίγει ο δρόμος για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων μέσω της ΗΔΥΚΑ η οποία έχει ένα θησαυρό πληροφορίας, που μπορούμε να κάνουμε ίδιες δουλειές και για την χρήση των αντιυπερτασικών ή των αντιδιαβητικών. Η σύνδεση, δε, τώρα ως κλινικός γιατρός το λέω, με τον φάκελο υγείας του ασθενούς που μπαίνεις και βλέπεις τι του έχουν γράψει, βλέπεις αποτελέσματα εξετάσεων είναι κάτι το φανταστικό. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που δεν θα γίνεται, κατά τη γνώμη μου, πουθενά στην Ευρώπη αν ακολουθήσουμε αυτά τα παραδείγματα και έχουμε αναδρομικά δεδομένα την σύνδεση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και όλων των εργαστηριακών εξετάσεων».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Ιωάννης Καραγιάννης, δήλωσε: «Η επόμενη μέρα, όπως έχει προδιαγεγραφεί μέσα στο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση, θα μας δώσει την ευκαιρία πράγματι αυτόν τον θησαυρό να τον αξιοποιήσουμε. Η ΗΔΥΚΑ έχει τα στελέχη, κάνουν μια τεράστια υπερπροσπάθεια οι άνθρωποι εκεί, παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ωστόσο θεωρώ ότι στο μέλλον, μέσα από αυτή την διαδικασία που προβλέπει το μεταβατικό στάδιο, ο θησαυρός αυτός θα διατεθεί προκειμένου η αξιοποίηση των δεδομένων να γίνει στον μέγιστο βαθμό».

Ο Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών Π.Ι.Σ. Χάρης Χ. Βαβουρανάκης, δήλωσε: «Όπως γνωρίζετε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποτελεί τον επιστημονικό βραχίονα και σε μία εποχή που όλες οι αποφάσεις για την υγεία πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικές αποδείξεις, το Ινστιτούτο μπορεί να λειτουργήσει ως η επιστημονική δεξαμενή σκέψης. Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τη γέφυρα ανάμεσα στην κλινική εμπειρία, την ακαδημαϊκή γνώση και την χάραξη πολιτικής υγείας, αξιοποιώντας τη δυναμική της ΗΔΥΚΑ που συγκεντρώνει καθημερινά πολύτιμα δεδομένα για την υγεία και μετατρέποντας αυτά τα δεδομένα σε προτάσεις επ΄ ωφελεία της υγείας. Εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να βελτιωθεί. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν η επένδυση στην ΗΔΥΚΑ δεν είναι απλώς επένδυση στην τεχνολογία, είναι επένδυση στη διαφάνεια, στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα της φροντίδας υγείας».