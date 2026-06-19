Στην Αθήνα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028 – Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια (Βίντεο)

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028 όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 19/6.

Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.

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«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής 2028 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, δύο μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μια σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε ξανά στην Ευρώπη τι σημαίνει Ελλάδα, φιλοξενία και αθλητισμός υψηλού επιπέδου» ανέφερε ο Λευτέρης Πετρούνιας.