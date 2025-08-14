Γεωργιάδης: “Η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση”

Σε ανάρτηση με αφορμή την σύλληψη του 19χρονου που ομολόγησε τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτησή του:

Από την φωτιά αυτή κινδύνευσε κόσμος, αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα Νοσοκομείο, μεταφέραμε ασθενείς στο Ρίο, δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο Ρίο. Και όλα αυτά γιατί; Διότι ένας 19χρονος, αποφάσισε να καταστρέψει την ζωή του και να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής σου στην φυλακή, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον.