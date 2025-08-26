Γεωργιάδης για επίσκεψη το Ιπποκράτειο: «Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο»
Σε ανάρτηση στο X προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην οποία ανέφερε την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο.
Η επίσκεψη έγινε διότι στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική.
Στην ανάρτηση του ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι: «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».
Από την σημερινή μας επίσκεψη στα νέα ΤΕΠ του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου που πήγαμε με τον @kmitsotakis δείτε το μέχρι το τέλος…. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο pic.twitter.com/MM3JETp7Bq— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 26, 2025
