Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επίσκεψη το Ιπποκράτειο: «Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο»

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Γεωργιάδης για επίσκεψη το Ιπποκράτειο: «Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο»
DEBATER NEWSROOM

Σε ανάρτηση στο X προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην οποία ανέφερε την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο.

Η επίσκεψη έγινε διότι στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτηση του ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι: «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

Δείτε την ανάρτηση του:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ