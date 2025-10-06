Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: “Ένα εκατομμύριο email από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σε πολίτες για τη δωρεά οργάνων”

Με ένα κλικ μπορούν να δηλώσουν δότες

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Aπό το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αποστολής email στους πολίτες για τη δωρεά συμπαγών οργάνων σώματος.

   Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 1 εκατ. ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όπου ο Οργανισμός εξηγεί τα οφέλη των μεταμοσχεύσεων και τη διαδικασία η οποία είναι απλή, καθώς με ένα κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο mail μπορούν να δηλώσουν δότες συμπαγών οργάνων σώματος.

