Γεωργιάδης: «Είναι δύσκολο για τη “συμμορία της μιζέριας” να μαζέψει κόσμο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, αναφέρθηκε στην κινητοποίηση που είχε ανακοινωθεί στην Πάτρα, κατά την επίσκεψη του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, παρόλο που υπήρχαν αναφορές για διαμαρτυρία από το Εργατικό Κέντρο, τελικά κατά την άφιξη του στον χώρο δεν υπήρχε κανένας διαδηλωτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθυνόμενος προς τα εργοτάξια του νοσοκομείου όπου, όπως ανέφερε, υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, εντόπισε έναν μόνο διαδηλωτή με πλακάτ. Ο υπουργός σχολίασε ότι η περιορισμένη συμμετοχή καταδεικνύει, κατά την άποψή του, πως το έργο που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Υγείας είναι πλέον ορατό, γεγονός που δυσκολεύει την κινητοποίηση πολιτών ακόμη και για όσους ασκούν κριτική.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πηγαίνοντας σήμερα στην Πάτρα στο ΠΓΝ του Ρίου διάβαζα ότι ετοιμάζεται κινητοποίηση από το Εργατικό Κέντρο κλπ όταν όμως έφθασα εκεί στις 1500 δεν υπήρχε κανένας διαδηλωτής…τελικά πηγαίνοντας προς τα εργοτάξια (στο Νοσοκομείο κάνουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000€) βρήκαμε 1 (έναν) διαδηλωτή με ένα πλακάτ. Ο ταλαίπωρος ήταν ολομόναχος και δεν είχε κουράγιο να διαμαρτυρηθεί και εγώ -κακώς- δεν πήγα να τον εμψυχώσω διότι βιαζόμουν. Ζητώ συγγνώμη από την «συμμορία της μιζέριας» για την σημερινή τους μοναξιά αλλά πλέον όλοι βλέπουν το έργο που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας και ακόμη και για αυτούς είναι δύσκολο να μαζέψουν κόσμο.