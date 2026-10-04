Γεωργιάδης: «Το 2027 θα κερδίσουμε την τρίτη αυτοδύναμη νίκη της ΝΔ»

Την πεποίθησή του ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει τρίτη αυτοδύναμη εκλογική νίκη το 2027 εκφράζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας συνδέει τον εκλογικό στόχο με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την παροχή συγκεκριμένων απαντήσεων στα προβλήματα των πολιτών.

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«Να μην έχει κανείς αμφιβολία: το 2027 δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και θα την κερδίσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μετρήσιμες λύσεις» για την καθημερινότητα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργούν το κόστος της καθημερινότητας, η αγωνία των νέων για τη στέγη και την εργασία, καθώς και οι ανάγκες για καλύτερη υγεία και παιδεία.

Όπως υπογραμμίζει, τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με επετειακές διακηρύξεις, αλλά απαιτούν διαρκή προσπάθεια και αυτοκριτική όπου χρειάζεται.

«Οφείλουμε να κρινόμαστε όχι από όσα υποσχόμαστε, αλλά από όσα αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων», σημειώνει, θέτοντας ως κριτήριο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ανατρέχοντας στην 4η Οκτωβρίου 1974, ο υπουργός αναφέρεται στην ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έβγαινε από τη δικτατορία.

Στο άρθρο του αναδεικνύει την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια ως καθοριστικές επιλογές της μεταπολιτευτικής πορείας.

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Προσθέτει ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός αποτέλεσε για την παράταξη επιλογή ελευθερίας, ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας κληροδότησε μια αποστολή, όχι ένα μουσείο αναμνήσεων», αναφέρει, τονίζοντας ότι κάθε γενιά καλείται να απαντήσει στις ανάγκες της δικής της εποχής.

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Μεταρρυθμίσεις και κοινωνική ευθύνη

Για τη σημερινή πορεία της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέτει ως προτεραιότητες τις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ισχυρή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας πρέπει να διατηρεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ότι η οικονομική πρόοδος οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες χωρίς να αφήνει πολίτες στο περιθώριο.

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Περιγράφει την πολιτική ταυτότητα της παράταξης ως συνδυασμό ελευθερίας και ατομικής προσπάθειας με κοινωνική ευθύνη, αλλά και σεβασμού στην παράδοση με διάθεση για αλλαγές.

Ευχαριστίες στη βάση της παράταξης

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απευθύνει ευχαριστίες στα στελέχη της ΟΝΝΕΔ, στις τοπικές οργανώσεις και στους πολίτες που στήριξαν την παράταξη τόσο στις περιόδους διακυβέρνησης όσο και στις δυσκολίες.

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Όπως σημειώνει, η κομματική του ιδιότητα συνεπάγεται καθημερινή υποχρέωση να ακούει τους πολίτες και να δίνει απαντήσεις στα προβλήματά τους.

Το άρθρο ολοκληρώνεται με κάλεσμα ενότητας και δουλειάς ενόψει των εκλογών του 2027.

Πηγή: Άρθρο του Άδωνι Γεωργιάδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ