Φλωρίδης για εκταφή θυμάτων των Τεμπών: “Αν δεν μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις εδώ, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό”

Για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης το πρωί της Τρίτης (24/2) τονίζοντας ότι θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε το ζήτημα που έχει προκύψει με τις εκταφές των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας και υπογράμμισε ότι η διαδικασία αναβλήθηκε έπειτα από εξώδικο που απέστειλαν συγγενείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων, στην αρχή οι εννέα έκαναν αίτηση για εκταφή, με τους 48 να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια από τους αρχικούς εννέα, οι τέσσερις έκαναν αίτημα και αποσύρθηκαν.

«Οι πέντε οικογένειες μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία», πρόσθεσε και ανέφερε ότι «οι ιατροδικαστές ορίζουν τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσεις» είπε ο κ. Φλωρίδης.

Μάλιστα, τόνισε ότι «η παραγγελία της Εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις», τονίζοντας ότι «η χώρα μας διαθέτει από τα καλύτερα εργαστήρια». Σχολίασε δε, ότι «εδώ 2,5-3 χρόνια ζούμε την προσπάθεια ορισμένων να αμφισβητείται διαρκώς η δικαιοσύνη. Αυτή η αμφισβήτηση κορυφώθηκε πέρυσι με εκείνη την απάτη των ξυλολίων».

Συνεχίζοντας ως προς τη διαδικασία της εκταφής, συμπλήρωσε ότι «οι ιατροδικαστές πραγματογνώμονες καθορίζουν τα εργαστήρια και εάν τα ελληνικά εργαστήρια που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα, τότε ζητείται η συνδρομή μέσα από την προστατευμένη δικαστική διαδικασία, από εργαστήρια του εξωτερικού» με όλες τις διαδικασίες να γίνονται εντός δικαστικού πλαισίου.

“Παλεύουμε 2,5 χρόνια με θεωρίες συνομωσίας”

Όσον αφορά την θέση της κυβέρνησης στο ζήτημα των Τεμπών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσει την Δικαιοσύνη και έριξε πυρά κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουμε τη Δικαιοσύνη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο έργο, με νομοθετικές ρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι ανακριτές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες, πέρυσι τέτοιο καιρό κορυφωνόταν μία συνωμοσία πάνω σε ένα τεράστιο ψέμα, που έβγαλε εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο. Το ψέμα διακινήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, κόντεψε η χώρα να τιναχτεί στον αέρα, πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα».

Υπογραμμίζοντας: «Να αποδοθεί Δικαιοσύνη εκεί που αποδίδεται. Πώς λυτρώνεται μια τραγωδία όπως αυτή; Μέσα στον χωρο της Δικαιοσύνης. Εκεί αποδίδεται η Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, ούτε σε ένα πνεύμα συγκρουσιακό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν παρέλειψε, μάλιστα να αναφερθεί και στην απεργία του Πάνου Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από πολύ συγκεκριμένους δικηγόρους και συγκεκριμένα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για να μην μπορέσει να κλείσει η ανάκριση», και υποστήριξε: «Ή να ξανανοίξει η ανάκριση και να μην κλείσει ποτέ. Αν συνεχιζόταν η ανάκριση, θα μπορούσε να γίνει η εκμετάλλευση με επιλεκτικά στοιχεία ή με διαστρέβλωσή τους».