Γιώργος Φλωρίδης: “Στα σκαριά ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας τους”

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την επιτάχυνση των διαδικασιών μετά την άρση ασυλίας βουλευτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης ανακοίνωσε, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ότι μέσα στις επόμενες 10 έως 15 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί δικονομική διάταξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, βάσει του ισχύοντος πλαισίου του 2011.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το αίτημα για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης τέθηκε και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε ζητήματα συνταγματικής τάξης, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών εξετάζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι και το σχετικό αίτημα της κ. Κοβέσι απευθύνθηκε στο αρμόδιο όργανο, γεγονός που – όπως είπε – επιβεβαιώνει την αρμοδιότητά του.

Ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για «εξωφρενικά περιστατικά και τραμπουκισμούς σε βάρος δικαστών», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρξει γενίκευση. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με δικαστικές ενώσεις και δικηγορικούς συλλόγους, με στόχο τα μέτρα προστασίας των λειτουργών της Δικαιοσύνης να προκύψουν με κοινή συναίνεση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος χαρακτήρισε τη Δικαιοσύνη «σάκο του μποξ», επισημαίνοντας ότι συχνά χρησιμοποιείται ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, χωρίς η ίδια να έχει τη δυνατότητα αντίδρασης. Αναφέρθηκε σε αποφάσεις του ΣτΕ που προκάλεσαν αντιδράσεις είτε από κυβερνήσεις είτε από την αντιπολίτευση, αναλόγως της έκβασής τους.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες σε μέρος της νομικής κοινότητας, το οποίο –όπως είπε– αντί για νηφάλια επιστημονική προσέγγιση, τροφοδοτεί κλίμα τοξικότητας, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη.

Για τους δικαστικούς λειτουργούς που αποχωρούν από την υπηρεσία και τοποθετούνται σε ανεξάρτητες αρχές, ο κ. Πικραμένος υπογράμμισε ότι η εμπειρία τους δεν πρέπει να χάνεται, ωστόσο τόνισε πως για λόγους δεοντολογίας θα ήταν προτιμότερη μια μεταβατική περίοδος δύο ετών πριν από τέτοιους διορισμούς.

Η Επίτιμη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα αναφέρθηκε στους αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο έργο των δικαστών, σημειώνοντας ότι έχουν επιβληθεί βαρύτατες πειθαρχικές ποινές σε περιπτώσεις παραβάσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει αυξηθεί η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη, την οποία απέδωσε σε εξωγενείς παράγοντες και όχι σε ευθύνη των δικαστικών λειτουργών, με αφορμή και την υπόθεση των Τεμπών.

Σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι στους «εξωγενείς παράγοντες» περιλαμβάνει δικηγόρους και πολιτικούς που, όπως ανέφερε, εκμεταλλεύονται την υπόθεση και τον ανθρώπινο πόνο, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη και τη δικαστική διαδικασία.

Τέλος, για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η κ. Κλάπα σημείωσε ότι το ισχύον σύστημα εφαρμόζεται από το 1975, επισημαίνοντας ότι οι επικρίσεις συχνά προέρχονται από πολιτικούς φορείς που στο παρελθόν είχαν εφαρμόσει τις ίδιες πρακτικές. Χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι δικαστικοί λειτουργοί με πολυετή θητεία και εμπειρία σε κρίσιμες υποθέσεις, όταν αναλαμβάνουν ανώτατες θέσεις, στοχοποιούνται με βαρείς χαρακτηρισμούς.