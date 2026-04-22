Λάουρα Κοβέσι: Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Συναντήθηκε με Φλωρίδη

Την πόρτα του υπουργείου Δικαιοσύνης πέρασε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι σήμερα (22/4) για να συναντήσει τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Την ώρα που κορυφώνεται η συζήτηση για την άρση ασυλίας των βουλευτών που βρίσκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ίδια ώρα υπάρχει το ζήτημα της ανανέωσης ή όχι της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κα. Κοβέσι πραγματοποιεί επισκέψεις σε κρίσιμα υπουργεία.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι τη συνάντηση είχε ζητήσει η ίδια η κ. Κοβέσι. Η κ. Κοβεσι έκανε γνωστό πως θα συναντηθεί εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης , και με τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι κατά την είσοδό της στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, σε δήλωσή της ανέφερε:

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σσ Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Αύριο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μεταβεί στους Δελφούς, στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New».