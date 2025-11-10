Φάμελλος: “Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας”

Για υπερκέρδη των τραπεζών μίλησε σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος “που πλουτίζουν εις βάρος της πραγματικής οικονομίας και των νοικοκυριών“, ενώ χαρακτήρισε τις ενέργειες της κυβέρνησης “ρυθμίσεις χάδι”.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση του κ. Φάμελλου:

“Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025.

Μετά τα υπέρογκα περυσινά κέρδη των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο 9μηνο του 2025 γράφουν κέρδη 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ!

Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας, όπως παρουσιάζουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την αφαίμαξη της οικονομίας και των νοικοκυριών.

Από την άλλη, η ισχυρή αύξηση εσόδων των τραπεζών από προμήθειες αποδεικνύει την υποκρισία της κυβέρνησης που επέβαλε ρυθμίσεις «χάδι». Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025.



Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής…— Socratis Famellos (@SFamellos) November 10, 2025

Απαιτούνται ριζικά μέτρα από την Πολιτεία, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, με μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου και των προμηθειών, διότι αυτά τα δισεκατομμύρια λείπουν από τον τζίρο της αγοράς, τις επενδύσεις και τις αμοιβές επαγγελματιών και εργαζομένων.”