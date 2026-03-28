Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις ανάγκες των Κοινοτήτων της Ελλάδας στο εξωτερικό και τις μεταφέρει στη Βουλή»

«Εμείς έχουμε επιλέξει τη μόνιμη στήριξη των κοινοτήτων της Ελλάδας στο εξωτερικό και αυτό το αποδεικνύουμε με πάρα πολλούς τρόπους, κυρίως μέσα στη Βουλή. Με παρεμβάσεις για τη διακοπή του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, αλλά και της Φωνής της Ελλάδας, με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για τα θέματα της ελληνόφωνης εκπαίδευσης, με πρωτοβουλίες για την ελληνική γλώσσα, αλλά και για την ψήφο των απόδημων, που το θέσαμε εμείς στη Συνταγματική Αναθεώρηση το 2018» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντησή του με την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας την Παρασκευή 27/3.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε το θέμα της υποβάθμισης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού από τη σημερινή κυβέρνηση, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει Διακομματική Μόνιμη Επιτροπή που θα παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία, θεσμό που είχε καταργηθεί και επιστρέφει με πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ενημέρωσε ότι τα θέματα ποσόστωσης φύλου και της λειτουργίας εκλογικών κέντρων στα προξενεία τέθηκαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών γιατί δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του για μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, όπου «πρόσβαση στο εκλέγεσθαι θα έχουν μόνο εκατομμυριούχοι και celebrities» και σημείωσε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση των αποδήμων της Σουηδίας να εκλέγεται ένας βουλευτής από τα τρία πρώτα κόμματα στην τριεδρική των αποδήμων.

«Συμφωνούμε με την πρόταση της ψήφου των αποδήμων και την έχουμε στηρίξει, αλλά δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση, η οποία βαρύνεται με το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων στις προηγούμενες ευρωεκλογές, αλλά και με σοβαρά ζητήματα παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Διεκδικούμε τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές, αλλά έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να τη διασφαλίσει με διαφάνεια, αξιοπιστία και τους κανόνες δικαίου που οφείλεται να εφαρμόζονται σε μια εκλογική διαδικασία» τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση της ΕΕ:

«Ζητάμε μία θαρραλέα τοποθέτηση της Ευρώπης και της ελληνικής κυβέρνησης για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου η οποία συμβαίνει στο Ιράν, αλλά δυστυχώς και σε άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή. Και θέλουμε τη συμβολή όλων των ελληνικών κοινοτήτων σε αυτό το φιλειρηνικό και αντιπολεμικό κίνημα» είπε και συμπλήρωσε:

«Ζητάνε να υπάρχει επιβεβαίωση της μη εμπλοκής της χώρας μας, αλλά και των βάσεων στη χώρα μας, και αποχώρηση των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Γατί υπήρξε εμπλοκή, την οποία βιάστηκε να διαφημίσει η κυβέρνηση».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Μωυσής Νικολαΐδης συμφώνησε στις ανάγκες μιας πλατιάς φιλειρηνικής πρωτοβουλίας, για όλες τις εστίες πολέμου, αλλά και στην ανάγκη η Ελλάδα να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης με ειρηνικά μέσα, υπενθύμισε την αντιδικτατορική δράση και την φιλειρηνική δράση των ελληνικών κοινοτήτων της Σουηδίας και σημείωσε ότι αυτή η πρόταση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών και των πολεμικών συγκρούσεων παντού, αφορά και τις ελληνικές κοινότητες στην Ουκρανία.

Επεσήμανε την υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού από την κυβέρνηση όπως και του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να στηρίζουν τον απόδημο ελληνισμό.

Επίσης, τόνισε πως η ομογένεια της Σουηδίας επιχειρεί την ενσωμάτωση της στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, τονίζοντας παράλληλα τα πολλά προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία της χώρας, ενημερώνοντας ότι οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ζήτησε δε να δυναμώσει η διεκδίκηση των αιτημάτων για τους απόδημους στην Ελλάδα.

Από την μεριά των συλλόγων στη συνάντηση συμμετείχαν οι Μωυσής Νικολαΐδης, Πολυξένη Κιουζέλη, Βασίλης Φωτεινόπουλος και Χρυσούλα Μπαρμπατσιάλου.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε η βουλεύτρια Δυτικού τομέα Β’ Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών Ρένα Δούρου, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Αγγελική Βισβίκη και η αν. Συντονίστρια του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Αποδήμων Μαρία Φιλιώ Τριδήμα.

Η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Αναλυτικά η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Βρισκόμαστε μαζί με τους απόδημους της Σουηδίας, τους πρεσβευτές της Ελλάδας σε μια κρίσιμη στιγμή, που η παγκόσμια κοινότητα συγκλονίζεται από τη φρίκη του πολέμου. Από τη μεριά μας, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητάμε να υπάρχει ένα παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα. Να πούμε ένα δυνατό «όχι» στον πόλεμο και ένα «ναι» στην ειρήνη.

Πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή πρωτοβουλία της Ευρώπης και αυτό το μεταφέρουμε και στις κοινότητες των αποδήμων στην Ευρώπη, ώστε να ζητήσουμε την παύση των εχθροπραξιών, την ειρηνική επίλυση και όχι απλά μια αποκλιμάκωση στα λόγια. Γιατί μας αφορά αυτός ο πόλεμος. Αφορά όλη την παγκόσμια κοινότητα.

Αυτό που ζητάμε είναι μία θαρραλέα τοποθέτηση της Ευρώπης και της ελληνικής κυβέρνησης για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου η οποία συμβαίνει στο Ιράν, αλλά δυστυχώς και σε άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή. Και θέλουμε τη συμβολή όλων των ελληνικών κοινοτήτων.

Να υπάρχει επιβεβαίωση της μη εμπλοκής της χώρας μας, αλλά και των βάσεων στη χώρα μας, και αποχώρηση των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Γιατί υπήρξε η εμπλοκή, την οποία βιάστηκε να διαφημίσει η κυβέρνηση. Και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της ειρήνης.

Εμείς έχουμε μια μόνιμη επιλογή στήριξης των κοινοτήτων της Ελλάδας στο εξωτερικό και αυτό το αποδεικνύουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετά αρνητικά μηνύματα…

Έχουμε υποβάλει πρόσφατα δύο τουλάχιστον παρεμβάσεις, μία για τη διακοπή του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle και μια δεύτερη για τη διακοπή της Φωνής της Ελλάδας, που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Εμείς θέλουμε να ενισχύεται η ελληνική φωνή. Και αυτό είναι κι ένα στοιχείο για την παρουσία της ελληνικής γλώσσας που μας ενδιαφέρει και είχαμε πάρει πρωτοβουλίες και ως κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στα θέματα της εκπαίδευσης, των σχολείων. Πολλές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορούν τα θέματα της ελληνόφωνης εκπαίδευσης. Γνωρίζω ότι στη Σουηδία υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ελληνικό κομμάτι και υπάρχουν και αντίστοιχα ελληνόφωνα τμήματα.

Το τρίτο μεγάλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει να μας μεταφέρετε είναι η συζήτηση η οποία γίνεται για την ψήφο των αποδήμων. Εμείς έχουμε λάβει και τη δική σας επιστολή στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή και θέλω να σας πω ότι την περίοδο της συζήτησης της Συνταγματικής Αναθεώρησης το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει, με πρωτοβουλία του τότε ως κυβέρνηση, το θέμα της συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία. Και μάλιστα στη συζήτηση η οποία έγινε στη διακομματική επιτροπή του υπουργείου, βάλαμε θέματα τα οποία έλειπαν από την ατζέντα της χώρας.

Το πρώτο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, είναι η υποβάθμιση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο εδώ και έξι χρόνια δεν έχει ουσιαστικά λειτουργήσει, και γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα και από τα δικά σας αιτήματα.

Το δεύτερο είναι η ανάγκη να υπάρχει η Διακομματική Μόνιμη Επιτροπή που θα παρακολουθεί τη διαδικασία της ψήφου των αποδήμων, το οποίο το θέσαμε εμείς. Δεν υπήρχε στο σχέδιο της κυβέρνησης και θεωρώ ότι ήταν μία από τις επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το τρίτο ζήτημα, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, ήταν το θέμα της ποσόστωσης φύλου. Και αυτό δεν υπήρχε στην πρόταση της κυβέρνησης και ζητήσαμε εμείς να μπει.

Και το τέταρτο, ήταν η λειτουργία εκλογικών κέντρων στα προξενεία. Η αρχική πρόταση της κυβέρνησης δεν είχε την παράλληλη εκλογική διαδικασία της φυσικής παρουσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την κοινότητα, για την επικοινωνία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Και ήταν μία από τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες μπήκαν.

Με αυτή την ανάγνωση και επειδή συμφωνούμε με την πρόταση της ψήφου των αποδήμων και την έχουμε στηρίξει -αλλά θέλω να σας πω ξεκάθαρα ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση, η οποία βαρύνεται με το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων, αλλά και με σοβαρά ζητήματα παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα- διεκδικούμε τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές, αλλά έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να τη διασφαλίσει με διαφάνεια, αξιοπιστία και τους κανόνες δικαίου που οφείλεται να εφαρμόζονται σε μια εκλογική διαδικασία.

Τοποθετηθήκαμε κατά στην ενιαία εκλογική περιφέρεια, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή και στη διαδικασία του εκλέγεσθαι. Εμείς θέλαμε οι απόδημοι να έχουν το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σας το λέω ξεκάθαρα. Έτσι ξεκίνησε η αρχική μας πρόταση και αυτή είναι. Αλλά σε μια τέτοια εκλογική περιφέρεια όπου θα μπορούσαν να κάνουν προεκλογικό αγώνα, μόνο οι εκατομμυριούχοι και οι σελέμπριτις, θεωρούμε ότι στερείται ένα βασικό δικαίωμα ο απόδημος Ελληνισμός και ότι ήταν λανθασμένη η πρόταση της κυβέρνησης.

Επειδή ξέρω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα έχετε κάνει και εσείς προτάσεις, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η πρόταση που είχατε για έναν βουλευτή από κάθε κόμμα, των τριών πρώτων τουλάχιστον, στο τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί σας γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Χρειαζόμαστε και τη δική σας συμβολή, διότι διεκδικούμε και κάτι άλλο, να μαθαίνουμε και να συνθέτουμε. Αυτό για μας είναι Δημοκρατία. Έχει δυστυχώς υποβαθμιστεί η πολιτική τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει απαξιωθεί, και εμείς θέλουμε να επιστρέψει η αξιοπιστία στην πολιτική.

Αν λοιπόν δεν είναι ουσιαστική αυτή η συζήτηση, τότε δεν είναι δημοκρατική. Εμείς θέλουμε να είναι ουσιαστική και θέλουμε να σας ακούσουμε. Επειδή έχω συνεργαστεί και με αυτοδιοικητικούς Έλληνες απόδημους στη Σουηδία, όταν συμμετείχα στο Δίκτυο αιρετών Ελλήνων της Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, που υποβαθμίστηκε και αυτός τα τελευταία χρόνια, γνωρίζω πόσο δημιουργική και παραγωγική μπορεί να είναι αυτή η συζήτηση.