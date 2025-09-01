Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει»

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εγκαινιάζοντας μια σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς, συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε, υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, στόχος είναι, όπως πάντα, να γίνει «μια συζήτηση για τα μεγάλα επίδικα της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου μας», τονίζοντας, ωστόσο ότι «χωρίς την εργασία, χωρίς ισχυρό εισόδημα, χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και χωρίς ευημερία για όλους, δεν υπάρχει ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε τις προτάσεις για «τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργασιακά δικαιώματα και καλύτερο εισόδημα για τους εργαζόμενους, ώστε η Ελλάδα να μην είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», αλλά και την ανάγκη να ληφθούν «ουσιαστικά μέτρα στα θέματα των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχει θίξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και φυσικά στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, γιατί δυστυχώς είναι μια περίοδος που ακούμε πολύ συχνά άσχημες ειδήσεις για εργατικά δυστυχήματα».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην κατάθεση νομοθετικής πρότασης από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για 13η σύνταξη, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους και φυσικά, κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους αλλά και όλη την επιχειρηματικότητα, για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και του ΦΠΑ, το οποίο είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας».

«Πρέπει να πω ότι οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι και πλήττουν πρώτα από όλα τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και τους εργαζόμενους και η ακρίβεια ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που σαφέστατα πρέπει να τα υποστηρίξουμε», πρόσθεσε ο Σ. Φάμελλος, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ.

Συνεχίζοντας, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι «επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και προσπαθεί με ψέματα, όπως το χθεσινό του μήνυμα, να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει».

«Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας, παραδεχόμενος ότι σήμερα οι εργαζόμενοι υποκύπτουν και εργάζονται μέχρι και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, διότι ο ίδιος μας οδήγησε σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα και έπρεπε να τον διορθώσει με άλλους τρόπους», είπε χαρακτηριστικά και απάντησε: «Δεν είναι καλύτερο να νομοθετήσει την 13ωρη εργασία. Καλύτερο είναι ο εργαζόμενος να έχει καλή αμοιβή στο 8ωρο του για να ζει με αξιοπρέπεια γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει Ελλάδα, αυτό σημαίνει εργασία».

Χαρακτήρισε, επίσης, το εν λόγω νομοσχέδιο «απαράδεκτο έκτρωμα», καθώς «φτάνει σε ευέλικτες σχέσεις εργασίας των δυο ημερών, σε κατάργηση πολλών δικαιωμάτων των εργαζομένων και νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών αλλά και αμφισβήτηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, λέγοντας ότι ο εργαζόμενος μπορεί ισότιμα να μιλήσει με τον εργοδότη».

«Ο εργαζόμενος που φοβάται τη φτώχεια που του έχει ετοιμάσει ο κ. Μητσοτάκης και την ελαστική απασχόληση έως και την ανεργία, μπορεί να μιλήσει ισότιμα με έναν εργοδότη, του οποίου τον οδοστρωτήρα που εφάρμοσε τα τελευταία έξι χρόνια έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να νομιμοποιήσει; Είναι απαράδεκτο το ότι φτάνει ακόμα και στην κατάτμηση αδειών και άλλα πολλά τα οποία περιέχει και για τα οποία θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας γνώμη», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η ευρωπαϊκή κανονικότητα αλλά και η ελληνική κανονικότητα είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, θα ζουν καλά μ’ ένα οκτάωρο, θα έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, δεν θα κινδυνεύουν οι τράπεζες να τους πάρουν το σπίτι και ταυτόχρονα θα έχουν και καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στην έκθεση».