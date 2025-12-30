Φάμελλος: “Ο κ. Μητσοτάκης να μην τραμπουκίζει αγρότες και καταναλωτές”

Στην ανάγκη να υπάρξει αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναφέρθηκε κατά την περιοδεία του στην αγορά του Πειραιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ενώ επιτέθηκε και στον πρωθυπουργό με αφορμή τις χθεσινές του δηλώσεις για τους αγρότες.

«Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί. Και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα πλουραλισμού στην οικονομία. Με μια υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, με αποκέντρωση, αλλά και με εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες που θα μπορούν να ζήσουν -να έχουν μισθούς που να μπορούν να ζήσουν- και όχι με φτωχούς εργαζόμενους».

Ακολούθως απευθύνθηκε προς τον πρωθυπουργό με αφορμή τη χθεσινή του δήλωση ότι κάποιοι αγρότες «τραμπουκίζουν» συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, λέγοντας: «Να πω κάτι και στον κ. Μητσοτάκη. Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές. Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πιο δύσκολη και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα και η τίμια Ελλάδα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους!».