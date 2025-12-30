Αγρότες: Ημέρα αποφάσεων η 4η Ιανουάριου – Η κατάσταση στα μπλόκα, ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις καθώς τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε κεντρικά σημεία των εθνικών οδικών δικτύων.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Την ίδια ώρα τα μπλόκα χαλαρώνουν τον κλοιό ώστε να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Η πανελλαδική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων, όπως γνωστοποίησε ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων:

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωση τους.

Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας.

Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους «πρόθυμους». Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!

Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης! Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την σιγοντάρουν. Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειες μας, όλο το λαό.

Ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί

Στο μεταξύ, στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι να άρουν προσωρινά τον αποκλεισμό του δρόμου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία οδό», η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας μετέβησαν από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο κέντρο του Αγρινίου, όπου εκεί πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών της ΝΔ.

Έκλεισε στις 16:00 τ

Παράλληλα νταλίκες ξεκίνησαν να διέρχονται από το τελωνείου του Προμαχώνα τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού από τις 06:00 περίπου το πρωί οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο. Όπως έγινε γνωστό, θα έκλεισε στις 16:00 και θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 19:00.

Ο μεθοριακός σταθμός παρέμενε κλειστός για περίπου 18 ώρες, από τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας και οι αγρότες έδειχναν διάθεση να τον κρατήσουν έτσι για περισσότερες ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από τις πιέσεις αστυνομικών και τροχαίας για ζητήματα οδικής ασφάλειας που προκαλούσε η πολύωρη παραμονή μεγάλου οδηγού φορτηγών στο συγκεκριμένο σημείο, τελικά τον άνοιξαν νωρίς τα ξημερώματα και ξεκίνησε η αποκατάσταση της κίνησης.

Στερεά Ελλάδα: Άνοιξαν Μπράλος, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα

Στο μεταξύ, σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά

Ανοιχτή από σήμερα η Νίκαια

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Χαρακτηριστικά, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία οι αερογέφυρα στη Νίκαια διευκολύνοντας έτσι τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Διευκρινίσεις της ΕΛΑΣ για τις εκτροπές κυκλοφορίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )