Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, όπου ανέφερε:

Σήμερα είμαστε στη Δράμα, αύριο στη Ροδόπη. Όπως καταλαβαίνετε, η εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα, μετά και τις ανακοινώσεις μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και να συζητηθεί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό το πρόγραμμα εξορμήσεων υλοποιούμε, και την προηγούμενη εβδομάδα και μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο στόχος μας είναι να συζητήσουμε για τα προγραμματικά χαρακτηριστικά της πρότασής μας, δηλαδή τι προτείνουμε για κάθε περιοχή, να ακούσουμε τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς φορείς και τους συνδικαλιστικούς και ταυτόχρονα να προωθήσουμε και την πολιτική μας πρόταση, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία προοδευτική απάντηση απέναντι στα αδιέξοδα που δημιουργεί καθημερινά ο κ. Μητσοτάκης στη χώρα μας.

Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα και τι έχουμε διαπιστώσει εδώ στη Δράμα;

Σε όποια θέματα κι αν μας απασχολήσουν στη συζήτηση, από τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, δηλαδή την απομόνωση της Δράμας, από τα θέματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια αγαθά μέχρι τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια εργασίας, το μέλλον και την προοπτική του κτηνοτροφικού τομέα, σε όλους τους τομείς βλέπουμε, το πως εξαπάτησε τη Δράμα και τους πολίτες της ο κ. Μητσοτάκης το 2019.

Άλλα υποσχέθηκε και άλλα έκανε.

Σήμερα η Δράμα ζει έναν πρωτοφανή αποκλεισμό. Τα τρένα έχουν να σφυρίξουν στο σταθμό της Δράμας από το 2019, υπάρχει μια λειτουργική σιδηροδρομική σύνδεση η οποία δεν αξιοποιείται, την ώρα που υπάρχουν πολλά μέρη της Ελλάδας που δυστυχώς δεν έχουν ούτε καν αυτή την υποδομή.

Διαπιστώνουμε όμως το πόσο σέβεται τους ακρίτες ο κ. Μητσοτάκης και το πόσο σκληρά τους εξαπάτησε τελικά το 2019.

Καθώς όχι απλά δεν βοήθησε τον τόπο, αλλά σταμάτησε και το τρένο, 6 χρόνια οι πολίτες της Δράμας περιμένουν να προοδεύσει το έργο της σύνδεσης με την Εγνατία και αυτό καθυστερεί. Ούτε οδικές, ούτε σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Πώς μπορεί λοιπόν να εξυπηρετηθεί η τοπική εργασία, το τοπικό προϊόν, η επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, από τα κρασιά μέχρι τα μάρμαρα, από τα δασικά προϊόντα μέχρι τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια εδώ στη Δράμα;

Δεν έχει τρόπο να μεταφερθούν τα προϊόντα και να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες της χώρας μας.

Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες, αλλά μέσα από το τον φράχτη μένει ένα ερώτημα:

Πως θα ζήσουν οι ακρίτες εδώ στη Δράμα;

Δεν υπάρχουν απαντήσεις.

Δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε και ήταν η πρώτη μας επίσκεψη, ήταν το Νοσοκομείο της Δράμας. Εδώ ζούμε μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται και με επικοινωνιακές επισκέψεις του υπουργού Υγείας, αλλά δεν υπάρχει απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα:

Μπορεί και δικαιούται ένας νομός με περισσότερους από 100.000 να έχει παθολόγους; Η απάντηση του κ. Γεωργιάδη είναι, «όχι, δεν δικαιούται, γιατί δεν υπάρχουν».

Είναι λανθασμένες οι επιλογές για να στελεχωθεί με παθολόγους το νοσοκομείο και όσες επισκέψεις επικοινωνιακές και αν κάνει ο κ. Γεωργιάδης, του απαντώ ότι με καλλωπισμένους κτιριακούς χώρους, που είναι απαραίτητοι, δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν έχεις μέσα γιατρούς.

Οι γιατροί δεν πρόκειται να έρθουν με προκηρύξεις οι οποίες γίνονται πρώτον λανθασμένα και δεύτερον με χαμηλές αμοιβές.

Πρέπει να υπάρξει άμεσα διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών, βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους υγειονομικούς μαζί με τους διασώστες και μια γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της Υγείας. Δεν μπορεί να έχουμε υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Υγείας και της Παιδείας και να περιμένουμε να έχουμε σοβαρή Υγεία και Παιδεία με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση.

Οι λύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, διότι δεν είναι μόνο το παθολογικό. Ενημερωθήκαμε και για άλλα τμήματα, όπως παραδείγματος χάριν το ακτινολογικό, όπως είναι το ουρολογικό, το οφθαλμολογικό, όπου λόγω της ελλιπούς στελέχωσης υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών.

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να κλείσουν τα τμήματα, διότι θα συνδέσουν πλέον τη χρηματοδότηση τμημάτων με την παραγωγικότητα, το οποίο είναι προφανώς εσφαλμένο, διότι η χρηματοδότηση της Υγείας πρέπει να γίνεται με βάση τον πολίτη, την ανάγκη, τη ζωή και την υγεία και όχι την παραγωγικότητα υποστελεχωμένων τμημάτων.

Ένα τρίτο ζήτημα που απασχολεί το νομό είναι η φοβερή ερήμωση της υπαίθρου, το σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι διψήφιο ποσοστό για όλο το νομό την τελευταία δεκαετία και δυστυχώς ξεπερνάει το 20% σε κάποιες περιοχές.

Η ερήμωση της υπαίθρου συνδέεται και με τα προβλήματα προσβάσεων και με τα προβλήματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή των βασικών αγαθών, αλλά συνδέεται και με το πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχουμε με τον πρωτογενή τομέα.

Υπάρχει μια ναρκοθέτηση όλου του γεωργικού, κτηνοτροφικού τομέα αλλά και γενικότερα του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που ξεκινάει από το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, την αδυναμία χρηματοδότησης και σχεδιασμού της οικονομίας της αγροτικής παραγωγής.

Συνδέεται επίσης με το τεράστιο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε ένα δισ. ευρώ, που ήταν για τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και της Δράμας.

Συνδέεται με το σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε στη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, στην καθυστέρηση των πληρωμών που δημιουργεί ένα αρνητικό «ντόμινο» σε όλη την περιφέρεια της Δράμας. Γιατί αν δεν πληρωθεί ο αγρότης το 2024 και 2025, δεν θα πληρωθεί ούτε ο προμηθευτής του, ούτε ο μπακάλης της γειτονιάς, ούτε θα μπορούν να λειτουργήσουν οι τοπικές κοινωνίες.

Είναι «ντόμινο» αυτό το οποίο γίνεται. Και βέβαια με το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε, της ευλογιάς, όπου εδώ ο νομός έχει χαμηλή στελέχωση κτηνιάτρων. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό του κατά πόσο σέβεται η κυβέρνηση ακόμα και τις δικές της δηλώσεις.

Ο κ. Τσιάρας πριν από 35 ημέρες εξήγγειλε δεκαήμερο πρόγραμμα αυστηρών ελέγχων σε όλη την Ελλάδα με εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Ένα βασικό μέτρο βιοασφάλειας είναι οι απολυμαντικοί σταθμοί, τον προκαλώ λοιπόν να έρθει εδώ στη Δράμα να βρει έναν απολυμαντικό σταθμό.

Έχουν περάσει τρία δεκαήμερα και απολυμαντικοί σταθμοί δεν υπάρχουν. Έστω ένας που χρειάζονται πολύ περισσότεροι.

Και μετά η κυβέρνηση κατηγορεί τους κτηνοτρόφους, στους οποίους δεν έχει δώσει κτηνιάτρους, δεν έχει δώσει ζωοτροφές, δεν έχει δώσει αποζημιώσεις για να τα βγάλουν πέρα τόσους μήνες.

Σε άλλους νομούς κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους και δυστυχώς είναι κοντά στη Δράμα, δηλαδή στις Σέρρες, στην Καβάλα, στους τρεις νομούς της Θράκης υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα.

Μετά κατηγορούν τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς ζώα, χωρίς εισόδημα, με χρέη και θα κινδυνεύσουν και ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα και οι ελληνικές φυλές.

Φανταστείτε πόσο ακραία είναι η υποκρισία τους, 35 ημέρες έχουν προκηρύξει πρόγραμμα ελέγχων αυστηρών, με απολυμαντικού σταθμούς παντού και δεν υπάρχει ένας απολυμαντικός σταθμός για τα μέτρα βιοασφάλειας στα κοπάδια και στα αιγοπρόβατα στη Δράμα.

Το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα της εργασίας. Είμαστε στο Εργατικό Κέντρο και ευχαριστώ το Εργατικό Κέντρο Δράμας για την φιλοξενία. Ο λόγος για τον οποίον ήρθαμε εδώ είναι γιατί υπάρχει εξελισσόμενη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την προηγούμενη βδομάδα νομοθετήθηκε ο εργασιακός μεσαίωνας του 13ωρου. Προσπάθησε υποκριτικά στο χθεσινό του μήνυμα ο κος Μητσοτάκης να μας πει ότι δεν καταλάβαμε καλά.

Οι εργαζόμενοι εδώ σήμερα μας ενημέρωσαν πάρα πολύ καλά για το τι γίνεται και για το πως υπάρχουν εξοντωτικά ωράρια και για το πως ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντισταθεί στις εργοδοτικές πλέον πιέσεις για 13ωρο, γιατί το νομοθέτησε η κυβέρνηση, είναι και νόμιμο πλέον.

Μας ενημέρωσαν επίσης για το πως δεν πληρώνονται ρεπό, υπερωρίες, το πως εδώ στη Δράμα είχαμε περιστατικό όπου εργοδότης πήγε στο ATM για να πάρει το δώρο Χριστουγέννων από εργαζόμενο πίσω.

Ενημερωθήκαμε επίσης και για το πολύ μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας στις εργασίες. Γιατί εδώ στη Δράμα έχουμε σοβαρά ατυχήματα και δυστυχώς δυστυχήματα την ώρα της εργασίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του εργασιακού μεσαίωνα. Είναι απλήρωτες υπερωρίες 13ωρο εργασίας και ένας εργαζόμενος ο οποίος ανασφαλής, όχι μόνο στο πώς θα τα βγάλει πέρα, αλλά ανασφαλής ως προς την καθημερινότητά του στους χώρους εργασίας. Αυτό φαίνεται πλέον, δυστυχώς σε έναν θλιβερό απολογισμό για τον οποίο μας ενημέρωσε το Εργατικό Κέντρο.

Έχουμε πλέον το φαινόμενο της νεομετανάστευσης. Σε άλλες περιοχές, έχουμε πλέον τους νεοτσιφλικάδες διότι χάνουν την αξία τους τα χωράφια και έρχονται οι μεγαλογαιοκτήμονες και αγοράζουν μισοτιμής τα χωράφια στα οποία «καλλιεργούνται» και πλέον φωτοβολταϊκά.

Εδώ στη Δράμα με ενημέρωσαν θεσμικά για το πρόβλημα της νεομετανάστευσης γιατί δεν υπάρχει μέλλον με αυτούς τους μισθούς, για τους νέους και τις νέες της περιοχής, και έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης το 2025 στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στο επίπεδο των εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων με πολύ χαμηλές αμοιβές. Χρειαζόμαστε συλλογικές συμβάσεις για τον ιδιωτικό τομέα, 13ο, 14ο μισθό για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Επειδή είμαι σε έναν ακριτικό νόμο, να προσθέσω δύο από τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που είναι κρίσιμα για την περιοχή.

Πρώτον, η Πολιτεία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την ευθύνη της στέγης για τα στελέχη του δημόσιου τομέα που θα στελεχώσουν κρίσιμες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες Παιδείας, Υγείας και ελέγχων που αφορούν τη λειτουργία του τόπου.

Εδώ δεν έχουμε στελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν έχουμε στελέχωση στα θέματα υγιεινής, ασφάλειας και Υγείας. Δεν έχουμε στελέχωση στα θέματα πολεοδομιών, στα θέματα τεχνικών υπηρεσιών, στα θέματα κτηνιατρικής τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ασφάλεια και την ισχυρή Πολιτεία που χρειαζόμαστε.

Το δεύτερο, που είναι επίσης μέτρο που είναι στο πρόγραμμά μας, είναι το πρόγραμμα δημόσιων φοιτητικών εστιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει σε κάθε πόλη να υπάρχει τουλάχιστον 50% κάλυψη των στεγαστικών αναγκών όλων των φοιτητών, που έρχονται από άλλες πόλεις, με σύγχρονες δημόσιες φοιτητικές εστίες, που ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο δημοσίων επενδύσεων που δίνει εργασία και δευτερογενές εισόδημα σε κάθε περιοχή.

Παράλληλα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των τμημάτων του πανεπιστημίου, τα οποία πρέπει να λυθούν, είναι ευθύνη της Πολιτείας.

Φοβόμαστε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει ότι μπορεί ώστε να μην είναι βιώσιμα τα πανεπιστημιακά τμήματα, για να έρθει μετά με τη δικαιολογία, είτε του τρόπου εισαγωγής, είτε της στελέχωσης, είτε της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και να τα ακυρώσει.

Χτυπάω το «καμπανάκι» για τα τμήματα που υπάρχουν εδώ στη Δράμα, μην τυχόν και σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο.

Αντίθετα πρέπει να τα βοηθήσει, και με το να έχουν εισακτέους και με το να υπάρχει φοιτητική στέγη και να δίνουν ποιότητα στη λειτουργία της πόλης, με βάση τις πολύ σημαντικές ειδικότητες. Έχουμε ειδικότητες που σχετίζονται με την οινοποιία και με το κλίμα και το περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον του τόπου.

Πως συμπυκνώνονται όλα αυτά στο τι ζει η Δράμα;

Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη είναι η ένατη από το τέλος περιφέρεια της Ευρώπης στις 237, βάσει του μέσου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτό ζει τελικά ο πολίτης στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στη Δράμα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να μείνει στη Δράμα και στο νομό ο πολίτης.

Βλέπω επίσημη έκδοση του ελληνικού ΚΕΠΕ του 2025, με επίσημα στοιχεία εισοδήματος των πολιτών στην περιοχή. Αυτό βλέπουν οι πολίτες και αυτό δεν είναι πρόοδος.

Η Προοδευτική Ελλάδα, είναι μια Ελλάδα η οποία θα έχει και εργασία και αποκέντρωση και σχεδιασμό και ισχυρή αυτοδιοίκηση, αλλά θα έχει και διαφάνεια και δημοκρατία.

Γιατί αυτό που επίσης ζουν οι πολίτες στην Δράμα, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και ότι για να εξυπηρετηθούν, πρέπει να πάνε σε ένα βουλευτικό γραφείο.

Για να λύσεις οποιοδήποτε θέμα, το οποίο έχει να κάνει με αδειοδότηση, χρηματοδότηση εργασίας ακόμα και σε θέματα εργατικών διαφορών, μαθαίνουμε ότι μέχρι και στο ποιος θα προσληφθεί στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, πρέπει να υπάρχει πολιτικό μέσο.

Το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά. Είναι χειρότερα από την περίοδο της ΕΡΕ. Διότι όλα λειτουργούν και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, μέσα σε ένα πλέγμα εξαρτήσεων και διαφθοράς.

Είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε και γι’ αυτό πλέον, αυτό που επείγει είναι μια μεγάλη συνεργασία και των προοδευτικών αλλά και των δημοκρατικών δυνάμεων.

Είναι θέμα δημοκρατίας να μην υπάρχουν ρουσφέτια και να μην κάνουν κουμάντο οι κομματάρχες, οι «γαλάζιοι», είτε στις «γαλάζιες ακρίδες» που κλέψανε τις επιδοτήσεις των πολιτών, είτε στους κουμανταδόρους που κανονίζουν όλες τις ατομικές λύσεις, αλλά όχι την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Απέναντι σε αυτό το καθεστώς βλέπουμε ότι η κοινωνία πλέον εξεγείρεται. Το είδαμε τον τελευταίο μήνα με τις κινητοποιήσεις για το δίκαιο αίτημα του πατέρα, του Πάνου Ρούτσι, στο Σύνταγμα, που έψαχνε να βρει το δίκιο του για τον χαμό του παιδιού του.

Ακόμα και αυτές τις δημοκρατικές διεκδικήσεις των πολιτών, ένα κύμα αλληλεγγύης σε έναν πατέρα που έψαχνε να βρει το δίκιο του, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τις καταπολεμήσει και να τις αντιμετωπίσει.

Μαθαίνουμε ότι θα φέρει στη Βουλή μια κατάπτυστη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση που θέλει να φέρει ο κ. Μητσοτάκης;

Πρώτον ότι ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία. Θέλει να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις της πρόσφατης απεργίας, το κύμα διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών, οι διαμαρτυρίες στήριξης του Πάνου Ρούτσι, σεβάστηκαν το μνημείο.

Την ιστορία του μνημείου δεν τη σέβεται ο κ. Μητσοτάκης, που προσβάλλει τις δημοκρατικές λειτουργίες της κοινωνίας.

Φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις.

Δεύτερον, αμφισβητεί την ιστορία του μνημείου αυτού, γιατί η ιστορία του μνημείου ταυτόχρονα αποδίδει τιμή στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν στην πλατεία Συντάγματος για τη δημοκρατία και τα συνταγματικά δικαιώματα. Θέλει να αλλάξει αυτή την ιστορία ο κ. Μητσοτάκης.

Το τρίτο που θέλω να προσθέσω και είναι και αυτό επικίνδυνο, είναι ότι αυτή είναι μια ρύθμιση «τραμπικής» έμπνευσης. Μας φέρνει στο νου παράλληλες κινήσεις – κινητοποιήσεις της Εθνοφυλακής στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που εκεί οι πολίτες επίσης διεκδικούν δημοκρατία και δικαιώματα.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει πλέον ξεκάθαρα να συνομιλήσει με την ακροδεξιά που στεγάζει μέσα στο κόμμα του, με τους υπουργούς του ΛΑΟΣ. Θέλει να στρατιωτικοποιήσει το δημόσιο χώρο, την ασφάλεια, που είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών, ενώ είναι άλλος ο συνταγματικός ρόλος του στρατού.

Πλέον υπάρχει ένα νέο πεδίο που απαιτείται να συνεννοηθούν όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις. Και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί ξεκάθαρα στη Βουλή και καλώ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να έχουμε μια αντίστοιχη κοινή στάση.

Είναι επικίνδυνη αυτή η στροφή τοξικότητας του κ. Μητσοτάκη, την είδαμε και την Πέμπτη στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης ηττάται και δυστυχώς ταυτόχρονα ηττάται και η πατρίδα μας. Τα αδιέξοδα του ο κ. Μητσοτάκη, τα μετατρέπει σε τοξικότητα, και σε επίθεση προς την κοινωνία και τις διεκδικήσεις της και τη δημοκρατία.

Απαιτείται το συντομότερο μια πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και με το Συνέδριό του και με τις πρόσφατες επεξεργασίες του.

Η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και ταυτόχρονα πρέπει να είναι ενωτική στο επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων που την εκπροσωπούν.

Η πρότασή μας για συνεργασίες παραμένει στο τραπέζι, δημόσια και ξεκάθαρη.

Καλώ και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να μην καθυστερούμε, διότι βλέπουμε τι ετοιμάζεται να κάνει. Λέω παράδειγμα τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ή τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα με το 13ωρο ο κ. Μητσοτάκης.

Κάθε μέρα που περνάει καθυστερούμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πάσχει από καμιά κομματική φοβία, καμία εσωστρέφεια. Ξεπεράσαμε μια δύσκολη κρίση αξιοπιστίας που είχαμε και πλέον μιλάμε ξεκάθαρα γι’ αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας. Απαιτείται να επιταχυνθούν λύσεις συνεργασίας και συσπείρωσης όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και απευθυνόμαστε σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες της χώρας, για να δημιουργήσετε στην Ελλάδα πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτό το καθεστώς.

Σας ευχαριστώ πολύ.